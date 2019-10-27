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Bomba yüklü araç imha edildi

Tel Abyad'da teröristlerin bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, kontrollü şekilde imha edildi.

2019-10-27 16:42:00 - 2019-10-27 16:43:20
Bomba yüklü araç imha edildi

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timlerince kontrollü şekilde tahrip edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı aracın, METİ timleri tarafından kontrollü şekilde tahrip edildiği belirtildi.

Bakanlığın Twitter hesabından aracın tahrip edildiği görüntülere de yer verildi.

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