Bomba "Ümit Özdağ" çıkışı! Böyle duyurdu

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, ikinci tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ilan eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın milliliğinin ya da milliyetçiliğinin hiçbir inandırıcılığının kalmadığını belirtti. Korkmaz, yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, ikinci tur için Sinan Oğan ile birlikte hareket etmedi.

(…) İkinci turda Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bir Özdağ, PKK terör örgütü ile FETÖ’nün adayını desteklemiş olur!

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Bunun anlamı; HDPKK ile Kan-dillilerle ve de CIA & FETÖ iltisaklı Enver Altaylı’nın İP’li yeğeni Buğra Kavuncu ile ortaklıktır!

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Böyle bir durumda, Özdağ’ın “milliliğinin ya da milliyetçiliğinin” hiçbir inandırıcılığı kalmaz! (…)”