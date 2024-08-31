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Spor Bomba transfer bitti! Fenerbahçe Faslı yıldızı açıkladı
Spor

Bomba transfer bitti! Fenerbahçe Faslı yıldızı açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-08-31 12:00:00 -
Bomba transfer bitti! Fenerbahçe Faslı yıldızı açıkladı

Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmen açıkladı.

Sarı- lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat’ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.

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