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Siyaset Bomba tespit: CHP, Jeremy Rifkin ile Ali Babacan'ı paspas etti
Siyaset

Bomba tespit: CHP, Jeremy Rifkin ile Ali Babacan'ı paspas etti

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Jeremy Rifkin'i "İkinci Yüzyıla Çağrı" etkinliğinde konuşturmasını, "Bu program aynı zamanda Ali Babacan'a yönelik 'senden bir şey olmaz' girişimidir" şeklinde yorumladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 22:56:00 -
Bomba tespit: CHP, Jeremy Rifkin ile Ali Babacan'ı paspas etti

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP'nin, "İkinci Yüzyıla Çağrı" etkinliğini değerlendirdi.

Jeremy Rifkin'in etkinlikteki konuşmasına değinen Aydemir, "CHP'nin içinde hiç ekonomist yok mu?" diye sordu.

'Ali Babacan'ı paspas etti'

"CHP Genel Başkanı ve CHP Genel Merkezi bunları hiçe sayıyor? Ne kadar ayıp bir şey." ifadesini kullanan İbrahim Aydemir, şu tespitini aktardı:

CHP, ABD'den getirdiği danışmanlarla Ali Babacan'ı da paspas etti. Bu program aynı zamanda Ali Babacan'a yönelik 'senden bir şey olmaz' girişimidir. İşte böyle adamın başına ABD'den iki devşirme getirir, sonra seni paspas yaparlar.

Aydemir, CHP'nin İYİ Parti'ye yönelik mesajını da şöyle değerlendirdi: Yahudi asıllı bir danışmanla veya Daron Acemoğlu gibi isimlerle milliyetçilikten bahseden İYİ Parti'ye de mesaj verildiği.

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