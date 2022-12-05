Bomba tespit: CHP, Jeremy Rifkin ile Ali Babacan'ı paspas etti

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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP'nin, "İkinci Yüzyıla Çağrı" etkinliğini değerlendirdi.

Jeremy Rifkin'in etkinlikteki konuşmasına değinen Aydemir, "CHP'nin içinde hiç ekonomist yok mu?" diye sordu.

'Ali Babacan'ı paspas etti'

"CHP Genel Başkanı ve CHP Genel Merkezi bunları hiçe sayıyor? Ne kadar ayıp bir şey." ifadesini kullanan İbrahim Aydemir, şu tespitini aktardı:

CHP, ABD'den getirdiği danışmanlarla Ali Babacan'ı da paspas etti. Bu program aynı zamanda Ali Babacan'a yönelik 'senden bir şey olmaz' girişimidir. İşte böyle adamın başına ABD'den iki devşirme getirir, sonra seni paspas yaparlar.

Aydemir, CHP'nin İYİ Parti'ye yönelik mesajını da şöyle değerlendirdi: Yahudi asıllı bir danışmanla veya Daron Acemoğlu gibi isimlerle milliyetçilikten bahseden İYİ Parti'ye de mesaj verildiği.