Bomba tehdidinde bulunan sanık hakimi çıldırttı!

Eskişehir’de bir bankadan istediği krediye olumsuz cevap alınca ‘arkadaşım bankanızın önüne bomba koydu, canınızı kurtarın’ demesi üzerine hakkında dava açılan sanığı yargılayan hakim, "Sana şimdi ceza versek adliyeyi de bombalayacak mısın?" dedi.

Eskişehir 8. Asliye Mahkemesinde görülen davaya sanık Ö.K. katıldı. Bankadan kredi isteyen Ö.K., verilemeyeceği cevabını alınca telefonda sözlü tehditte bulundu. Bunun üzerine banka ,sanık Ö.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Bugün görülen davada savunma yapan sanık Ö.K., çok pişman olduğunu söyleyerek, “Kredimin onaylanmadığını duyunca sinirlendim. Hemen bankayı arayıp ‘arkadaşım bankanızın önüne bomba koydu. Canınızı kurtarın’ diye aradığım doğrudur” dedi.

“Sana ceza versek, adliyeyi de bombalayacak mısın?”

Duruşma hakimi, savunma yapan sanık Ö.K.’ya, “Sana ceza versek adliyeyi de bombalayacak mısın?” sorusu üzerine sanık pişman olduğunu yineledi.

Mahkeme hakimi sanığın ‘suç uydurma’ suçundan 25 gün hapis ile cezalandırmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanık 5 yıl boyunca herhangi bir suç işlerse, 25 gün hapis cezasını yatacak.