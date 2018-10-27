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Bomba sonunda patladı! Gomez, Beşiktaş'a olumlu cevap verdi

Bu sezon gol ayaklarını sorunlar yaşayan Beşiktaş, Mario Gomez'den beklediği cevabı aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Gomiz'in yeşil ışık yakmasının ardından Stuttgart ile görüşmeye hazırlanıyor.

27 Ekim 2018 Cumartesi 13:00
Bomba sonunda patladı! Gomez, Beşiktaş'a olumlu cevap verdi

Ligde bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Beşiktaş, devre arası transferi için bu kez erkenden çalışmalara başladı. Kartal, Ocak ayında mutlaka bir forvet alacak.

Gündemdeki ilk isim; Mario Gomez. Taraftarların eski aşkı, Stuttgart'ta mutsuz ve ayrılmayı planlıyor. Menajeri aracılığıyla temas kurulan 33 yaşındaki yıldız, yeniden Beşiktaş forması giymeye sıcak bakıyor.

Alternatifi Origi

Yönetim, kısa zaman içinde Stuttgart ile görüşme yapacak ve Gomez için teklifini sunacak. Eğer Bundesliga ekibi, tecrübeli forveti satmak istemezse Siyah-Beyazlılar yarım sezon kiralama formülüyle bu işi bitirmeyi hedefliyor. Gomez'in alternatifi ise Liverpool'un 23 yaşındaki İngiliz oyuncusu Divock Origi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 13:00
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