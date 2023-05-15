Bomba Sinan Oğan iddiası! "Görünen bu" deyip duyurdu

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yüzde 5 gibi bir fark yemesiyle seçimin kaybedeni olduğuna dikkat çeken Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, “Bu tabloyla ikinci turun galibinin şimdiden Erdoğan olacağı söylenebilir. Sinan Oğan'ın katkısı olsa da olmasa da görünen, ikinci turda Erdoğan'ın ciddi bir farkla seçimi alacağı” dedi.

Tayiz, yazısında şunları kaydetti:

“14 Mayıs seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci sırada bitirdi. Yazıyı kaleme aldığım saatlerde sandıkların yüzde doksandan fazlası açılmıştı. Bu sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde beş gibi büyük bir fark attı.

AK Parti yine sandıktan birinci parti olarak çıktı. Cumhur ittifakı da birinci oldu. MHP aldığı yüzde 10'u aşan oy oranıyla büyük bir başarıya imza attı. Yeniden Refah Partisi de yüzde 3'e yakın oy alarak önemli bir başarıya imza attı. HDP'nin oylarının düştü. Seçimin sürprizi Sinan Oğan'ın yüzde 5,3 gibi bir oy alması oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçim kaybedeni ise Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Erdoğan birinci turda kazanamasa da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde beş gibi bir fark yemesiyle seçimin kaybedeni olduğu kesinleşti.

Bu tabloyla ikinci turun galibinin şimdiden Erdoğan olacağı söylenebilir. Sinan Oğan'ın katkısı olsa da olmasa da görünen, ikinci turda Erdoğan'ın ciddi bir farkla seçimi alacağı.

Gelelim seçim gecesine. "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, gecesinin palyaçoları" olarak seçimlere renk kattılar. Arada çıkıp "Kemal Kılıçdaoğlu cumhurbaşkanı oldu" gibi açıklamalarla komiklikler yaptılar.

Açıklanan ANKA verilerine göre bile Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 4 fark atmıştı.

Net olan şu: Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerini karşısındaki büyük ittifaka rağmen, sandıktan 49 gibi -Kemal Kılıçdaroğlu'na beş puanlık bir fark atarak- kazandı. AK Parti, 20 yıllık iktidarına rağmen birinci parti olmayı sürdürüyor. MHP sandıktan güç kazanarak çıktı. Cumhur ittifakı kazandı. Milllet ittifakı hem cumhurbaşkanlığı seçimlerini hem de parlamento seçimlerini kaybetti.”