  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
7 terörist öldürüldü
Bomba patladı! İşte Salih Uçan'ın yeni takımı
Dolar ilk iş gününe nasıl başladı?
Komşuda peş peşe korkutan depremler!
Spor Bomba patladı! İşte Salih Uçan'ın yeni takımı
Spor

Bomba patladı! İşte Salih Uçan'ın yeni takımı

Şampiyon Beşiktaş, Alanyaspor'da başarılı bir sezonu geride bırakan Salih Uçan ile masaya oturuyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 09:44:00 -
Bomba patladı! İşte Salih Uçan'ın yeni takımı

Süper Lig'in 2020-21 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak 84 puanla şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, 16. lig şampiyonluğunu elde etti. Sergen Yalçın'la birlikte yola devam etmeyi düşünen siyah-beyazlı yönetim, gelecek sezonun kadrosunu da inşa etmeye başladı. Bu yılın en flaş isimlerinden birisi olan Salih Uçan, Beşiktaş forması için adeta gün sayıyor.

Süper Lig'de bu sezonun şampiyonu Beşiktaş, transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Sergen Yalçın yönetiminde 16. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden siyah-beyazlı camia, yeni sezonda da Sergen Yalçın ile yola devam etmek istiyor.

Sezonun ilk transferlerinden birisini haftalar önce bitiren Beşiktaş yönetimi, transfer sezonunun açılmasını bekliyor. Bu sezon Alanyaspor formasıyla büyük bir çıkış yakalayan ve dört büyükleri peşine takan Salih Uçan, Beşiktaş formasına çok yakın.

Sözleşmesinin bittiği Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran Salih Uçan, haftalar önce anlaşma sağladığı Beşiktaş'a imza atmak için geri sayıma geçti. 3 yıllık kontrat yapılacak olan 27 yaşındaki orta saha, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma katılacak. (Sabah)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’nin 81 ilinde pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Aktüel

Türkiye’nin 81 ilinde pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Pazar yerleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan “tam kapanma” sürecinde ikinci kez açıldı.
Filistin yeni füzesini dünyaya tanıttı! İsrail'in uykuları kaçacak
Dünya

Filistin yeni füzesini dünyaya tanıttı! İsrail'in uykuları kaçacak

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Seraya Kudüs, İsrail'i korkutacak olan yeni füzesini tanıttı.
Cihat Yaycı'dan çok konuşulacak Filistin önerisi: Türkiye bunu yaparsa...
Gündem

Cihat Yaycı'dan çok konuşulacak Filistin önerisi: Türkiye bunu yaparsa...

"Mavi Vatan" kavramının mimarlarından olan müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye'nin elinin güçleneceğini belirterek Libya gibi Filistin'le..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay