Bomba patladı! İşte Salih Uçan'ın yeni takımı

Süper Lig'in 2020-21 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak 84 puanla şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, 16. lig şampiyonluğunu elde etti. Sergen Yalçın'la birlikte yola devam etmeyi düşünen siyah-beyazlı yönetim, gelecek sezonun kadrosunu da inşa etmeye başladı. Bu yılın en flaş isimlerinden birisi olan Salih Uçan, Beşiktaş forması için adeta gün sayıyor.

Süper Lig'de bu sezonun şampiyonu Beşiktaş, transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Sergen Yalçın yönetiminde 16. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden siyah-beyazlı camia, yeni sezonda da Sergen Yalçın ile yola devam etmek istiyor.

Sezonun ilk transferlerinden birisini haftalar önce bitiren Beşiktaş yönetimi, transfer sezonunun açılmasını bekliyor. Bu sezon Alanyaspor formasıyla büyük bir çıkış yakalayan ve dört büyükleri peşine takan Salih Uçan, Beşiktaş formasına çok yakın.

Sözleşmesinin bittiği Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran Salih Uçan, haftalar önce anlaşma sağladığı Beşiktaş'a imza atmak için geri sayıma geçti. 3 yıllık kontrat yapılacak olan 27 yaşındaki orta saha, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma katılacak. (Sabah)