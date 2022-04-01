Bomba kulis! Yavuz Ağıralioğlu o partiye geçecek

HDP ve CHP hakkında yaptığı açıklamalar sebebiyle dikkatleri üzerine çeken Yavuz Ağıralioğlu'nun Meral Akener tarafından görevden alınması siyaset kulislerini karıştırırken, Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş'tan bomba bir iddia geldi. Eski CHP milletvekili Yarkadaş, Ağıralioğlu ile ilgili yazısında "Ankara kulislerinde özellikle muhafazakar çevrelerde Yavuz Ağıralioğlu için 'Acaba BBP'ye genel başkan olsa daha mı iyi olur, kendini daha iyi mi ifade eder? BBP'yi ayağa kaldırabilir mi?' şeklinde bir arayış vardı. Meral Akşener de bu duyduklarından rahatsız oldu. Son dönemde CHP'ye yönelik eleştirilerini de artırmış, Kılıçdaroğlu da ona cevap verilmemesini istemişti... Sanırım Kılıçdaroğlu ile Akşener bu konuyu konuşup hallettiler" ifadelerini kullandı.