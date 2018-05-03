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Bomba karikatür! Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu ittifakının gerçek yüzü

HDP hariç muhalif partiler, 24 Haziran seçimleri için ittifak yapacağını açıkladı. CHP, İP, SP ve DP’nin memlekete hizmet için değil, Erdoğan’ı devirmek için yaptıkları bu sinsi ittifak, partililerin bile tepkisini çekmişti. Bu ittifaka dair en çarpıcı yorum Gazetemiz Yeni Akit’te çizen Kemal Güler’den geldi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:00
Bomba karikatür! Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu ittifakının gerçek yüzü

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak yapacağını açıkladı. Tek ortak noktaları Erdoğan düşmanlığı olan bu partilerin bir araya gelmesi, söz konusu partilerin tabanları ve parti içindeki siyasiler içinden dahi eleştirildi.

İçi boş, ideolojik ortaklığı olmayan bu ittifaka dair en çarpıcı yorumlardan biri, gazetemiz Yeni Akit’te çizen Kemal Güler’den geldi.

İşte Kemal Güler’in, bugün gazetemizde yayınlanan karikatürü:

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 12:00
  1. Kemal Güler
  2. kemal güler karikatürleri
  3. Yeni Akit
  4. CHP
  5. SP
  6. İP
  7. DP

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  • cemcem15 dk önce
    şer ittifakı ayaklarına dolanır inşaallah
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