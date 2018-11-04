Bomba imha işlemini çekirdek çitleyerek izlediler

Sivas'ta otobüs durağına bırakılan kadın çantası tedirginliğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.



Olay, 16.00 sıralarında Demircilerardı Mahallesi, Sait Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan otobüs durağına bırakılan kadın çantasını görenler, şüphe üzerine polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, caddenin iki yönünde güvenlik önlemi alarak, yaya ve araç trafiğine kapadı. Polis ekipleri, meraklı vatandaşları da bölgeden uzaklaşmaları konusunda uyardı. Çağırılan özel kıyafetli bomba imha uzmanı, çantayı uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Çanta boş çıktı.



Polis ekiplerinin çevre güvenliği aldığı sırada cadde üzerindeki apartmanın balkonuna çıkan bir vatandaşın kucağında bebekle müdahaleyi izlediği görüldü. Ayrıca bazı vatandaşlar çantanın fünye ile patlatılma anını çekirdek yiyerek seyretti. Bazı vatandaşlar ise patlama anını cep telefonu kamerası ile kaydetmeye çalıştı.