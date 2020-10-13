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Yerel Bomba ihbarı yapıldı, bakın ne çıktı
Yerel

Bomba ihbarı yapıldı, bakın ne çıktı

Osmaniye'de park halindeki motosikletin arkasında duran paket hakkında bomba ihbarı yapıldı. Yapılan çalışmada, paketin içinden havai fişek çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:48:00 -
Bomba ihbarı yapıldı, bakın ne çıktı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi, Uzunbanı Mahallesi eski sanayi sitesi civarında park halinde duran bir motosikletin üzerinde bir paket içerisinde bomba gördüğünü söyleyen vatandaşın ihbarı üzerine polis harekete geçti. Şüpheli motosikletin çevresi emniyet şeridi ile kapatıldıktan ve çevre güvenliğinin alınmasının ardından Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba imha ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı güvenli şekilde pakete yaklaştı. Uzmanın açtığı şüpheli paket içerisinden havai fişek çıktı.

Motosikletin sahibinin ise Suriyeli olduğu, alınan ilk beyanında havai fişekleri yolda bulduğunu ve yanına alarak motosikleti ile iş yerinin önüne getirdiğini söylediği öğrenildi.

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