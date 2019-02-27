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Bomba iddia: Yeni parti orada kuruldu

Yeni parti kuracakları iddia edilen Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın parti kurma fikirlerini ilk olarak Kaz Dağları'nda ortaya attıkları öne sürüldü.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:11
Bomba iddia: Yeni parti orada kuruldu

Yeni parti kuracakları iddiaları gündeme bomba gibi düşen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın bu fikri ilk olarak ailecek çıktıkları Kaz Dağları'ndaki gezide gündeme getirdikleri konuşuluyor.

AK Parti'nin küskünlerinden Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın, yeni parti girişimlerinde bulunacakkları iddiası gündeme bomba gibi düştü. İkilinin bu fikri ilk olarak, ailecek çıktıkları Kaz Dağları'ndaki gezide gündeme getirdikleri konuşuluyor.

'Ayrı ayrı kuracaklar' iddiası

İkilinin, güç birliği yaparak parti kuracağı beklenirken gelen son iddia, kulisleri iyice hareketlendirdi. İddiaya göre; Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, birlikte parti kurmaktan vazgeçti, ayrı ayrı parti kurma kararı aldı.

Tatile çıkmışlardı

Davutoğlu ve Babacan, yaz tatilini birlikte geçirmiş ve Kaz Dağları'nda ailece geziye çıkmışlardı. İkilinin, parti kurma fikrine burada sahip olduğu düşünülüyor.

"Oy oranı önemli değil" iddiası

AK Parti'nin eski önde gelen isimlerinin kuracağı partiye liderlik edeceği söylenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yol arkadaşlarına, "AK Parti ister yüzde 35, ister yüzde 55 oy alsın, biz yola çıkıyoruz" dediği öne sürüldü.

AK Partili vekillerle dirsek teması

Yeni parti hareketinin, AK Parti'den 10 milletvekiliyle dirsek temasında olduğu da kaydedildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:11
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Ali babacan
  3. yeni parti

YORUM YAZ

  • FerhatFerhat18 dk önce
    Niye aglama duvarinin yanindaki kulubede kurmadiniz partinizi, zaten sizin papyonlu ve pelerinli smokinglerinizin kumasinin kimin kumasi oldugu apacik ortada. Sözüm ona küreselci liberalist siyasi iktidari devirip Neo-con cu liberal bir irade geticekekler. Sizin alayinizin kablosu ayni yere bagli ve ayni firizden elektrik almakta. Bu firizin adi da Siyonizm.
  • ÖnderÖnder28 dk önce
    Binde üç buçuk'luk partiler. Hayırlı olsun.
  • Ax111Ax11147 dk önce
    Vay be, demek ki insan ömrü bu kadar uzun!!!!???!!!!!
  • AbidinAbidin51 dk önce
    Boş laf bunlardan bir şey olmaz.
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu51 dk önce
    Hiç metak etmeyin bu soysuzların Başkan ERDOĞAN,,Fişlerini çeker Milli Medya umarım gerekenini yapar HAYIRLISI BİR SEÇİM BİTSİN ,,Vesselam
  • fatihin neslifatihin nesli52 dk önce
    davutoğlu istediği partiyi kursun ona oy moy yok. konyalıyım hemde. hemşehrisi olarak asla uzak dursun bizden bile.

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