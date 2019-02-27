Bomba iddia: Yeni parti orada kuruldu

Yeni parti kuracakları iddiaları gündeme bomba gibi düşen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın bu fikri ilk olarak ailecek çıktıkları Kaz Dağları'ndaki gezide gündeme getirdikleri konuşuluyor.

AK Parti'nin küskünlerinden Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın, yeni parti girişimlerinde bulunacakkları iddiası gündeme bomba gibi düştü. İkilinin bu fikri ilk olarak, ailecek çıktıkları Kaz Dağları'ndaki gezide gündeme getirdikleri konuşuluyor.

'Ayrı ayrı kuracaklar' iddiası

İkilinin, güç birliği yaparak parti kuracağı beklenirken gelen son iddia, kulisleri iyice hareketlendirdi. İddiaya göre; Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, birlikte parti kurmaktan vazgeçti, ayrı ayrı parti kurma kararı aldı.

Tatile çıkmışlardı

Davutoğlu ve Babacan, yaz tatilini birlikte geçirmiş ve Kaz Dağları'nda ailece geziye çıkmışlardı. İkilinin, parti kurma fikrine burada sahip olduğu düşünülüyor.

"Oy oranı önemli değil" iddiası

AK Parti'nin eski önde gelen isimlerinin kuracağı partiye liderlik edeceği söylenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yol arkadaşlarına, "AK Parti ister yüzde 35, ister yüzde 55 oy alsın, biz yola çıkıyoruz" dediği öne sürüldü.

AK Partili vekillerle dirsek teması

Yeni parti hareketinin, AK Parti'den 10 milletvekiliyle dirsek temasında olduğu da kaydedildi.