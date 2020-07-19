Bomba iddia! T-122 Sakarya Libya'ya konuşlandırılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya’da UMH’ye askeri eğitim ve danışmanlık hizmetini sürdürüyor.

Türkiye’nin destek verdiği UMH, Sirte operasyonu için hazırlık yaparken, TSK’ya ait C-130 ve A400M tipi nakliye uçakları da, operasyonel hale getirilen Vatiyye Hava Üssü ile Misrata Havaalanları’na sevkiyatlarını sürdürüyor.

Libya'ya T-122

UMH’ye yakın kaynaklar, Roketsan yapımı T-122 Sakarya ÇNRA sisteminin Sirte yakınlarında konuşlandırıldığını ileri sürdü. 40 kilometreye kadar menzili bulunan kara konuşlu T-122’ler, Suriye’de yapılan operasyonlarda etkin bir şekilde kullanılmıştı.

T-122 SAKARYA ÇNRA

Roketsan tarafından geliştirilen T-122 Çok Namlulu Roketatar sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

Teknik Özellikler

Namlu Sayısı 2 x 20

Namlu Boyu 3 m

Atım Aralığı 0.5 Sn

Yükseliş 0-55°

Yan 110°

Ağırlık ~23 ton

Uzunluk 9.20 m

Genişlik 2.50 m

Yükseklik 3.10 m

Araç 6 x 6 veya 8 x 8 Taktik Tekerlekli

Tevcih Otomatik Atış Kontrol Sistemi

Elle Tevcih Sistemi (Yedek)

Vinç kapasitesi 15 ton

Stabilizasyon 4 Hidrolik Ayak

Seyrüsefer Sistemi Ataletsel Seyrüsefer Sistemi / Küresel Konumlama Sistemi