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Bomba iddia! Sınır görevlilerinden turistlere gizli uygulama

İngiliz gazetesi The Guardian, Kırgızistan tarafından Çin’e giriş yapan turistlerin telefonlarına sınır görevlileri tarafından gizlice takip uygulaması yüklendiğini iddia etti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:30
Bomba iddia! Sınır görevlilerinden turistlere gizli uygulama

The Guardian, Kırgızistan tarafından Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne giriş yapanların telefonlarına takip programı yüklendiğini iddia etti.

Gazetenin 'uluslararası partnerleriyle' birlikte ortaya çıkardığını öne sürdüğü bilgilere göre sınır görevlileri, Sincan bölgesine giriş yapanların telefonlarına gizlice takip programı yüklüyor ve bu program yoluyor kişilerin yazışmalarını ve konumlarını gözlemleyebiliyor.

'Uluslararası partnerlerin' kimliğinin açıklanmadığı haberde, bunun 'Çin'in Sincan bölgesindeki politikalarının bir sonucu' olduğu iddia ediliyor.

İddiaya göre, turistlerin telefonlarını alan yetkililer prpgramı gizlice yüklüyor, konuyla ilgili konuşan kişilerin ise böyle bir programın yükleneceği konusunda bilgilendirme yapılmadığını söylüyor.

'Amaç toplama kamplarına almak'

'Privacy International' grubundan Edin Omanović tarafından yapılan açıklamaya göre, bu takip programının amacı 'yanlış bir uygulama yükleyen veya yanlış bir makale okuyan kişiyi toplama kamplarına atmak.'

Öte yandan Guardian, konuyla ilgili yaptığını iddia ettiği 'analizler' sonucunda söz konusu uygulamanın Çinli bir şirket tarafından yapıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Habere göre ayrıca, uygulamaya 'takılanlar' arasında 'Ramazan'da oruç tutmak, 'unholy Grave' isimli Japon metal müzik grubunu dinlemek, ABD'li yazar Robert Greene tarafından kaleme alınan 'Savaşın 33 stretajisi' gibi 'yasaklar' bulunuyor.

Söz konusu uygulamanın ise Irkeshtam girişinde yüklendiği iddia edildi.

İddiaya göre sınırdaki iPhone telefonlar tarayıcıdan geçiriliyor ve Android telefonlara da uygulama yükleniyor.

'Silinse bile veri toplayabiliyor'

The Guardian'ın haberinde ayrıca, bu tür uygulamaların silinse bile veri toplamaya devam edebildiği belirtiliyor.

Yalnızca Android telefonlara yüklenebildiği iddia edilen programın isminin ise 蜂采 (Fēng cǎi) olduğu iddia ediliyor. Bu kelimenin İngilizceye doğrudan çevirisi bulunmasa da, 'collecting honey' (bal toplamak) ismine yakın bir anlama sahip olduğu belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:30
  1. The Guardian
  2. Kırgızistan
  3. Çin
  4. Sincan Uygur Özerk Bölgesi
  5. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'
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  11. Android

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