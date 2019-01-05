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Bomba iddia: Oğuzhan'a talip çıktı!

Beşiktaş'ta taraftarların eleştirdiği isimlerden olan Oğuzhan Özyakup için İtalya'dan flaş transfer iddiası ortaya atıldı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 23:45
Bomba iddia: Oğuzhan'a talip çıktı!

İtalyan "Il Messaggero" gazetesinin haberine göre Roma, Beşiktaş'ın 26 yaşındaki orta sahası Oğuzhan Özyakup'u bir kez daha transfer listesine aldı. Roma Sportif Direktörü Monchi, sezon başında da Oğuzhan'ı listesine almış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Beşiktaş'a teklif 10 milyon euro

Roma'nın Oğuzhan Özyakup için Beşiktaş'a 10 milyon euro teklif edeceği belirtiliyor. Oğuzhan'ın geçmiş yıllarda oynamış olması nedeniyle Avrupa Birliği pasaportu bulunuyor. İtalya'da kulüplerin Avrupa Birliği üyesi olmayan sadece 3 futbolcu oynatmasına izin veriliyor. 

Oğuzhan'ın alternatifi Obiang

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Roma'nın Oğuzhan'a alternatif olarak ise West Ham forması giyen Pedro Obiang'ı düşündüğü iddia edildi.

Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuzhan, bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıkarken 1 gol ve 3 asist kaydetti. (Sporx)

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 23:45
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