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Spor Bomba iddia: Messi 10 yıllık anlaşmaya imzayı atıyor!
Spor

Bomba iddia: Messi 10 yıllık anlaşmaya imzayı atıyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Barcelona'dan ayrılması gündemdeki Lionel Messi'yi 10 yıllık bir anlaşma planı ile kadrosuna katmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 19:42:00 - 2020-11-24 20:28:29

Katalan devi Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrılmasına yönelik söylentiler artmış durumdayken Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, yeni takımı olma noktasında favori gösteriliyor. Sportsmail de Manchester City'nin Lionel Messi ile 10 yıllık bir detaylı anlaşma yapmak istediğini belirtti.

Messi'nin Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Manchester City, devre arasında veya sezon sonunda Arjantinli yıldızı bir şekilde kadrosuna katmak istiyor. City Football Group da Lionel Messi için 10 yıl sürecek bir birliktelik planı hazırlamış durumda.

Lionel Messi'nin ilk etapta Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'de forma giyeceği aktarılırken sonrasında ise dünya üzerinde 10 kulübe sahip City Football Group ile farklı projelerde çalışması bekleniyor.

Manchester City forması giydikten sonra projenin ikinci etabında Messi'nin ABD'de New York City forması giymesi planlanıyor. Bundan sonra da Avustralya, Çin, Hindistan ve Japonya'da futbol yatırımları olan grubun, Lionel Messi'yi bir futbol elçisi rolünde aktif şekilde görevlendirmesi bekleniyor.

 

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