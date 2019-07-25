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Bomba iddia! Kuzey Kore'den İki füze ateşlendi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Kuzey Kore'nin doğusunda yer alan Wonsan kenti kıyısından bu sabah iki kısa menzilli füzenin ateşlendiğini belirtti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 08:04
Bomba iddia! Kuzey Kore'den İki füze ateşlendi

Füzelerin yerel saatle 05.34 ve 05.57'de ateşlendiği, yaklaşık 50 kilometre irtifa kazanıp 430 kilometre yol aldığı kaydedildi.

Güney Koreli ordu yetkilileri, konuyla ilgili detayların analiz edileceğini bildirdi.

Uluslararası basındaki haberlerde füze ateşlendiği iddialarının, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırma konusunda ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapıldı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 08:04
  1. Güney Kore

YORUM YAZ

  • lıuyglıuyg45 dk önce
    kuzey koreyi sonuna kadar nükleer denemelerini destekliyorum işgalcilerin tek anladığı dil güçtür caydırıcılıktır

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