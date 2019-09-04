Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş

SEZAİ ERHAN YENİAKİT

Eski AK Parti Erzincan Milletvekili Talha Erol Durmaz, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 3 eski milletvekilinin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine tepki olarak kendisinin de dün AK Parti’den istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

İstifa başvurusu 12 Temmuz’da yapmış

Edinilen bilgilere göre, Talha Erol Durmaz’ın AK Parti’den istifa başvurusunu 12 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı ve bu başvurununda AK Parti Genel Merkezi tarafından 10 Ağustos 2019 tarihinde onaylandığı öne sürüldü. Oysa Davutoğlu ve 3 eski milletvekilinin ihraç isteminin 2 Eylül 2019 tarihindeki MYK toplantısında karar verildi.

İstifasını sosyal medyadaki hesabından kaldırdı

Durmaz, Davutoğlu’nun ihracına tepki olarak sosyal medyadaki açıklamasını önce hesabından kaldırdı bugün ise sosyal medya hesabını kapattırdı.