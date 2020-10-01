Bomba iddia: İsrail'de iç savaş çıkabilir

İsrail basınında yer alan bir makalede dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Terör ve işgal devleti İsrail'in içinde bulunduğu siyasi ve sosyal krize dikkat çekilen makalede, İsrail'in büyük bir hızla iç savaşa doğru ilerlediği belirtildi.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeni ile alınan önlemlerin adaletsizliği ile ilgili tepkiler ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kapatmaya çalıştığı soruşturmalar, ülkede kaosa sebebiyet verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair de babasını protesto eden öfkeli kalabalık ile dalga geçiyor. Yair'in bu öfkeyi körüklediği ifade ediliyor.

Netanyahu'nun oğlu ve taraftarları, öfkeli kalabalıkla dalga geçiyor

Protestocuların babasını eğlendirdiğini söyleyen Netanyahu'nun oğlu, öfkeli kalabalıktan 'uzaylılar' olarak bahsetti ve protestocuların babasını güldürdüğünü söyledi.

Sosyal paylaşım sitelerinde dolaşan bir görüntüde ise, bir kadının protestoculara bağırarak 'canavar' dediği görüldü. Başbakan Netanyahu taraftarları da bu ve benzer paylaşımlar ile, öfkeli kalabalıkla alay ediyor.

Bugün işgalci İsrail'in Haaretz gazetesinde, Ravit Hecht imzası ile dikkat çeken bir makale yayımlandı.

'İsrail'de protestolar durdurularak, iç savaşa doğu bir adım daha atılıyor' başlıklı makalede, 'Yair'in babasının artık eğlenemeyeceği' bildirildi.

Makalede, İsrail hükümetine yeni tip koronavirüs ile mücadele için özel yetkiler veren kanunla, Çarşamba sabahı erken saatlerde geçirilen bir değişiklik sonucu, bu eylemlere artık yasak getirildi.

"Amaç Netanyahu'ya karşı gösterileri engellemek"

Ravit Hecht, bu toplantı yasağının koronavirüsün yayılmasını önlemek için mantıklı bir hareket olduğunu fakat, bu değişikliklerin temel amacının Netanyahu'ya karşı gösterileri engellemek olduğunu belirtti.

"Mantıklı hiçbir yanı yok"

Hükümetin hamlelerinin mantıklı hiçbir yanı olmadığını kaydeden Hecht, bir yandan, enfeksiyon riski taşımayan özel araçların konvoylarının protestosuna bile müsade edilmediğini, diğer yandan çeşitli Hasidik mezheplerince koronavirüs kısıtlamalarının topluca göz ardı edilmesine izin verildiğini ifade etti.

Ravit Hecht, heterojen ultra-Ortodoks topluluğunun belirli kesimlerinde yaygın olan bu acımasız kanunsuzluğun her şeyden önce kurallara riayet etmeye çalışan fakat iradeleri dışında bu hastalığın pençesine düşen insanları, topluluk üyelerini feda ettiğini söyledi.

Hecht, kimi hedef alırsa alsın, terör devleti İsrail'in böylesi acımasız kanunlar raddesine ulaşmış olmasının arkasında hükümetin başarısızlığı olduğunu vurguladı. Hecht, koronavirüsle yaşamayı bir şekilde başaran ülkelerin hükümet ve halk arasındaki güven düzeyi açısından dikkate değer olduğunu kaydetti.

İsrail'de iç savaş mı çıkacak?

Hecht, işgalci İsrail'in, toplumun ekonomik ve toplumsal durumunu, fiziksel ve zihinsel sağlığını etkileyen korkunç bir krizin ortasında olduğunu bildirdi.

Hecht ayrıca, İsrail'in her şekilde iptal ettirilmeye çalışılan bir dava ile (Netanyahu hakkındaki soruşturma), bitmeyen bir siyasi kasırganın ortasında bulunduğunu söylüyor.

Makalesinde bütün bu sıkıntıların ortasındaki baskıcı tutumun, İsrail'i hızla bir iç savaşa doğru sürüklediğini kaydeden Hecht, bölünmenin bir tarafında Alin Shahar, diğer tarafında ise Netanyahu'nun rakipleri olduğunu ifade etti. Hecht, Knesset'in Çarşamba günü onayladığı mevzuatın bu yangına sadece daha fazla benzin döktüğünü belirtti.

Kaynak: star.com.tr