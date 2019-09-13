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Bomba iddia! Hakan Çalhanoğlu adım adım Galatasaray'a

İtalya Serie A takımlarından Milan'da top koşturan Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a gideceği iddia edildi.

13 Eylül 2019 Cuma 14:13
Bomba iddia! Hakan Çalhanoğlu adım adım Galatasaray'a

2,5 sezondur Milan’da oynamasına rağmen İtalyan taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan Hakan Çalhanoğlu’nun Serie A macerası sona eriyor.

Hakan Çalhanoğlu hamlesi!

Geçtiğimiz sezon 45 maçta 4 gol 9 asistlik performans sergilese de İtalya futboluna ayak uyduramadığı gözlemlenen Hakan Çalhanoğlu’nun kendisine yeni bir takım baktığı belirtilirken, Milan’ın Taison transferiyle Hakan’ın yerini dolduracağı kaydedildi. 2012’den beri Shaktar Donetsk forması giyen ve hem 10 numara hem de kanatta oynama yeteneklerine sahip olan Taison için Milan’ın 20 milyon Euro teklif ettiği ifade edilirken, Shaktar’ın yıldız futbolcunun sözleşmesinde yer alan ’30 milyon euro’ya serbest kalır maddesini’ devreye soktuğu anlaşıldı.

Shaktar’la görüşmelerini sürdüren Milan’da Hakan Çalhanoğlu’nun Bundesliga ekiplerinden hariç Galatasaray’a da göz kırpması dikkatlerden kaçmazken, tecrübeli futbolcunun her defansında ‘Galatasaray taraftarıyım’ açıklamalarını yapması sarı kırmızılı camiayı bir hayli heyecanlandırdığı görülüyor. Önümüzdeki sezonlarda yabancı futbolcu sayısındaki düşüşü göz önüne alan Fatih Terim’in Belhanda’yı elden çıkarıp milli takımdan öğrencisi olan Hakan Çalhanoğlu ile el sıkışacağı tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:13
  1. Hakan Çalhanoğlu
  2. Galatasaray
  3. Milan
  4. İtalya Serie A

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