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Spor

Bomba iddia! Fenerbahçe, Mert Çetin ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, İtalyan takımlarından Roma'da top koşturan milli futbolcu Mert Çetin ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 01:19:00 -
Bomba iddia! Fenerbahçe, Mert Çetin ile anlaşma sağladı

Gelecek sezon için iyi bir stoper arayan Fenerbahçe'de sürpriz gelişme. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Mert Çetin'i kadrosuna dahil etmek üzere. Sarı-Lacivertliler, 23 yaşındaki milli stoperi Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralıyor.

Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, Mert Çetin’in forma giydiği Roma ile yaptığı görüşmeler sonrasında prensipte anlaşmaya vardı.

Öte yandan kulüplerin artık küçük detayları görüştüğü belirtilirken herhangi bir sürprizin yaşanmaması halinde resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı öğrenildi.

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