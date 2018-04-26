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Bomba iddia! Fatih Terim, Franck Ribery'i istemedi!

Bayern Münih'in dünyaca ünlü yıldızı Franck Ribery hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

26 Nisan 2018 Perşembe 01:39
Bomba iddia! Fatih Terim, Franck Ribery'i istemedi!

Bayern Münih’i sözleşme yenilemeye yanaşmadığı Franck Ribery’nin menajeri aracılığıyla Galatasaray’a mesaj gönderdiği ama olumsuz cevap aldığı iddia edildi.

 

Alman Sport-1’in iddiasına göre Fransız oyuncu Türkiye’deki dostları aracılığıyla menajeri de Galatasaraylı yöneticilerle temas kurdu. Ribery bizzat, “Galattasaray’da yarım kalmış bir hikayem var… onu tamamlamak isterim” dedi. Ribery’nin bu teklifi Terim’e ulaştı. Fransız oyuncunun aldığı cevabın ise, “hikayenin yarım kalmasını kendi istemişti. Burası Galatasaray hikayelerle değil gerçeklerle yaşar” olduğu iddia edildi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 01:39
  1. Fatih Terim
  2. Franck Ribery
  3. Galatasaray
  4. Bayern Münih

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