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Spor

Bomba iddia! 'Falcao 3 hafta daha yok'

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ancak sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Radamel Falcao'dan kötü haber geldi.

2019-10-29 14:14:00 -
Bomba iddia! 'Falcao 3 hafta daha yok'

Galatasaray formasıyla en son PSG maçında boy gösteren ve oynadığı 5 maçta sadece 1 golü bulunan Radamel Falcao’nun sakatlığıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

3 hafta daha sahalardan uzak kalacak iddiası!

‘Aşil tendonumda var diyerek’ antrenmanlara çıkmayan ve çalışmalarına salonda devam eden Kolombiyalı yıldızın 3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, sağlık heyetinin her gün Falcao’yla yakından ilgilendiği kaydedildi. Galatasaray’dan yıllık ortalama 7 milyon Euro kazanan 33 yaşındaki golcünün bu hafta Ç.Rizespor maçında forma giymesi beklenmezken, 6 Kasım’da Real Madrid’le hayati derecede önemli bir maça çıkacak olan sarı kırmızılıların yine Falcao’dan yoksun olarak Santiago Bernabeu’da mücadele edeceği bildirildi.

Güneş

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