Bomba iddia! Erdoğan, seçimlerden sonra bunu yapacak
Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan zaferle ayrılacağını belirtti. Seçimlerin ardından en büyük değişimin ekonomide yaşanacağına dikkat çeken Batırel, "Tepeden tırnağa bürokratından danışmanına kadar bütün kadrolar yenilenecek. Yeni politika belirlenecek" dedi.
Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan zaferle ayrılacağını belirtti.
Seçimlerin ardından en büyük değişimin ekonomide yaşanacağına dikkat çeken Batırel, "Tepeden tırnağa bürokratından danışmanına kadar bütün kadrolar yenilenecek. Yeni politika belirlenecek" dedi.
Batırel, "Vur vur inlesin" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:
"Yarın seçim bayramı var. Sandıklar patlayacak. Yüzyılın zaferi yaşanacak. Rehavete asla yer yok. Kendi geleceğimizi oylayacağız. Vatanımızı düşmanlara parçalatmayacağız. Biz 85 milyon kardeşiz, fitnecileri ezer geçeriz, ülkemizi birlikte inşa ederiz. Vur vur inlesin, dünya âlem dinlesin! 29 Mayıs’ta yepyeni bir dönem başlayacak. Yalan-iftira siyaseti sona erecek. Millî muhalefet devri başlayacak. Yıkıcılar silinip gidecek. PKK’lı teröristlerin kökü kuruyacak.
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Türkiye'de herkes kazanacak. 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ilk turunda meclis çoğunluğunu kaybeden muhalefete oy veren seçmenler umutlarını ve heyecanlarını kaybetti. İngiliz The Guardian'a "ikinci turda güven eksikliği nedeniyle sandığa gitmeyeceğiz" dediler.
Vatanseverler tek yumruk olacak tarih yazacak. En büyük değişim ekonomide yaşanacak. Tepeden tırnağa bürokratından danışmanına kadar bütün kadrolar yenilenecek. Yeni politika belirlenecek. (...)"