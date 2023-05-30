Bomba iddia! Erdoğan, o iki isme görev verebilir

İktidarın, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimleri de dikkate alarak ekonomiye yönelik yeni program, yeni kadro ve yeni anlayışı hayata geçirmeyi planladığı konuşuluyor. Bu doğrultuda ekonomiyi yönetmek için Lütfi Elvan ve Cevdet Yılmaz’ın görev alabilecekleri dile getiriliyor.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Elvan ve Yılmaz'ın da hem yeni bir program hem de yeni kadrolarla iç ve dış piyasalara güven vermenin yolunu arayacağı ifade ediliyor.

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için de Cumhurbaşkanlığı ekonomi başdanışmanlığı gibi bir görevden söz ediliyor.



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