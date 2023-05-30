  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Balkanlar'da ortalık karıştı, tansiyon yükseldi! NATO'dan acil çağrı: Kabul edilemez, durdurun! Savaşın ayak sesleri...

Volkswagen’in başı Dertte! Büyük bir ceza kesildi

Sisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni adım

Sükunetle biten seçimin ardından tehlikeli provokasyon!

FETÖ'nün desteklediği Kılıçdaroğlu ile saf tutmuştu! Ümit Özdağ'dan hezimet sonrası göstermelik eleştiri

İflas etti: İflas eden FTX'e yatırım yapan Singapurlu şirketten yaptırım hakkında karar! Bir bir açıkladılar

Ekmek almaya giden AK Partili çocuğa alçaklık! 'Köpeklere ekmek satmıyoruz'

Otomotiv devi Chery Türkiye, satış sonrası hizmetleriyle ilgili flaş adımı! Odaklanıyor: Hizmet sağlayıcısı için onay aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eşinin duygusal anlarını fark ettiği o an! İzleyenleri duygulandırdı

Ersan Şen'den Sözcü TV'ye tepki: Sen neden bahsediyorsun İsmail! Kapatın programı
Siyaset Bomba iddia! Erdoğan, o iki isme görev verebilir
Siyaset

Bomba iddia! Erdoğan, o iki isme görev verebilir

Yeniakit Publisher
2023-05-30 11:25:00 -
Bomba iddia! Erdoğan, o iki isme görev verebilir

İktidarın, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimleri de dikkate alarak ekonomiye yönelik yeni program, yeni kadro ve yeni anlayışı hayata geçirmeyi planladığı konuşuluyor. Bu doğrultuda ekonomiyi yönetmek için Lütfi Elvan ve Cevdet Yılmaz’ın görev alabilecekleri dile getiriliyor.

İktidarın, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimleri de dikkate alarak ekonomiye yönelik yeni program, yeni kadro ve yeni anlayışı hayata geçirmeyi planladığı konuşuluyor. Bu doğrultuda ekonomiyi yönetmek için Lütfi Elvan ve Cevdet Yılmaz’ın görev alabilecekleri dile getiriliyor.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Elvan ve Yılmaz'ın da hem yeni bir program hem de yeni kadrolarla iç ve dış piyasalara güven vermenin yolunu arayacağı ifade ediliyor.

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için de Cumhurbaşkanlığı ekonomi başdanışmanlığı gibi bir görevden söz ediliyor.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23