Bomba iddia! 'Ebru Gündeş Reza Zarrab ile görüştü

Geçen günlerde Reza Zarrab, New York’taki lüks bir restoranda görüntülenmişti. Zarrab’a yemekte eşlik eden kadının da, Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş’in hayranı ve sonrasında arkadaşı olan Ayşegül Akgün olduğu ortaya çıkmıştı.

Onur Baştürk ise bugünkü köşesinde, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Baştürk yazısında, geçen günkü yemekten bahsederken, "Oysa o karede pekala Ebru Gündeş de olabilirdi" diye belirtti. Baştürk, kulislerde konuşulan çarpıcı bir iddiadan bahsettiği yazısında, "Arka sokaklarda konuşulan o ki, aslında Ebru Gündeş bir süre önce zaten New York’a gitti ve Zarrab’la görüştü bile. Dahası yakın zamanda tekrar gidebileceği konuşuluyor. Kendi doğum günü şerefine…”diye ifade etti.

Baştürk: Meğer Ebru Gündeş’e ait bu rüyanın son sezon kahramanlarından Reza Zarrab, New York’taki cezaevine iki adım mesafedeki Nobu’da suşi yerken görüntülenmiş. Yanında Ebru Gündeş’in yakın arkadaşı, yani aile dostlarıyla beraber…

EBRU NEW YORK'A GİDEBİLİR

Oysa o karede pekala Ebru Gündeş de olabilirdi. Çünkü kulislerde, arka sokaklarda konuşulan o ki, aslında Ebru Gündeş bir süre önce zaten New York’a gitti ve Zarrab’la görüştü bile. Dahası yakın zamanda tekrar gidebileceği konuşuluyor. Kendi doğum günü şerefine…”