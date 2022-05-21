Bomba iddia! Dolar o tarihte 12-13 TL'ye düşecek

Hazinenin çıkaracağı enflasyona endeksli tahvillerin döviz bozduranlara satılacağı haberinin kurda yükselmeye sebep olduğunu belirten Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, doların 12-13 TL aralığına döneceğini ifade etti. Enflasyonun belinin de kısa süre içerisinde kırılacağına dikkat çeken Batırel, şunları kaydetti:

"Son 2 haftadan beri TL’de sürekli değer kaybı yaşanıyor. 30 Nisan’da 14.61 TL olan dolar 15.97 TL’ye yükseldi. Rezervler mi eridi, borçlarımız mı büyüdü, sermaye kontrolüne mi gidildi? Hayır hiçbiri değil. İki gelişme var. Birincisi hazinenin çıkaracağı enflasyona endeksli tahvillerin döviz bozduranlara satılacağı haberi...

Büyük ihtimalle 23 Mayıs Pazartesi günü çıkarılacak bu tahvillerden almak isteyenler piyasadan dolar topluyor. Niye, çünkü ne kadar yüksek fiyattan kurları TL’ye çevirirlerse o kadar kâr elde edecekler. Burada sorgulanması gereken; gerçekten Hazine’nin, dolarını bozdurana tahvil satacağı haberi önceden sızdırıldı mı? İnsider trading (içeriden öğrenilen ticaret) hayata geçmişse çok kötü olmuş, bazı gruplar haksız kazanç sağladılar.

TL’nin değer kaybetmesine yol açan ikinci gelişme İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girmesine Türkiye’nin izin vermemesi...

Amerika toplam 15 milyon nüfusa sahip bu iki ülkeyi NATO içine alarak savaşın uzamasını istiyor. Niye? Çünkü ülke resesyona sürükleniyor. Bebek maması bile bulunmuyor. Avrupa başta dünyaya silah satarak felç olan ekonomisini ayakta tutmak istiyor. Teröre açık destek veren bu ülkelerin NATO üyeliğine Türkiye destek vermeyeceğini açıklayınca 5 yıllık risk primi 714 ile 14 yılın zirvesine çıktı. Risk primi yurt dışına satılan hazine bonosu ve devlet tahvilinin geri ödenmemesine karşı belirlenen sigorta bedelidir.

Peki Türkiye’nin bugüne kadar hiç zamanında ödenmemiş tahvili var mı? Yok. O zaman neden risk primi yükseliyor. Türkiye, yabancı sermayeye karşı güvensiz ülke olarak gösterilmek isteniyor. Bu durumda Türk bankalarıyla finans kuruluşlarının yurt dışı borçlanmalarının maliyetleri 7 puan artıyor. Yüksek kaynak maliyeti yüksek enflasyonu doğuruyor. Sonunda TL zayıflıyor. Kur krizi çıkarılarak Türk ekonomisinin hızlı büyümesinin önüne geçilmek isteniyor.

PKK, PYD. DHKP-C ve YPG’li teröristleri Avrupa ve Amerika terörist olarak görmüyor. Onlara aktivist diyor. Hürriyetleri için mücadele eden Kürtler diyor. (sanki esirler) FETÖ’cüleri de muhalif grup olarak sınıflandırıyor. Bu yüzden bizim ısrarla talep etmemize rağmen ne PKK’lıları ne de FETÖ’cüleri Türkiye’ye iade etmedikleri gibi onları kendi ülkelerinde el üstünde tutuyorlar. Bu gerçeği biz onlara iyice anlattık, binlerce dosya ile işledikleri cürümleri ispat ettik. Ama onlar bu belgeleri ellerinin tersiyle itti, yıllarca düşmanımın düşmanı dostumdur diyerek teröristlere sahip çıktı...

Beyaz Saray Türkiye'nin endişeleri giderilebilir, diyor. 1980'de olduğu gibi Yunanistan'ın NATO üyeliğine karşı çıkıldığı için askerî darbe mi planlanıyor. O dönem tarih oldu beyler, silahlı kuvvetler FETÖ'den temizlendi, Türkiye eski Türkiye değil. O zaman mermi yapamıyorduk, bugün yılda 10 milyar dolarlık savunma silahı ihraç ediyoruz.

Hükûmet bu tuzağa karşı hemen gardını aldı. 20 Aralık'ta hayata geçirdiği kur korumalı mevduat hesabı gibi bu defa enflasyona endeksli tahvil çıkarıyor. Amaç vatandaşın bankalarda atıl duran 139 milyar dolarını ekonominin çarkları arasına sokmak...

Enflasyona endeksli tahvillerin süresi 1 yıl olacak. Daha önce bozduranlar kârdan yararlanamayacak. Yıllık TÜFE %40 mı olmuş, tahvil sahibi 1 yıl sonra %40’lık payını alacak, ayrıca ekstra en az 10 puan gelir elde edecek. Toplam %50’lik kazanç olacak. En sağlam yatırım. Bozdur dövizini, al tahvilini, kurtar vatanını. Bu uygulama piyasada büyük hareketlilik meydana getirecek, tahvillere resmen hücum başlayacak...

Türk lirasındaki kazanımlar bir anda artacak, kur balonu bu defa tamamen sönecek. Bankalardan mevduat kaçışı yaşanmaz, zira tahviller döviz bozdurana satılacak, TL’ye sahip olana değil. 92 ve 180 günlük süper bonolar hazineye ek yük getireceği için tercih edilmeyecek. 20 Aralık öncesi de vatandaşı uyarmış, haklı çıkmıştım. İlk etapta dolar 14 liraya düşer. Tutunamazsa 12-13 TL aralığına döner. Bu tahvillerin büyüklüğünün 15 milyar dolarla sınırlanacağını düşünüyorum. Elde edilecek 240 milyar liralık kaynakla enflasyonun beli kırılacak, çiftçilere gübre, mazot, tohum desteği artacak, KOBİ’lere can suyu sağlanacak. Yatırımlar genişleyecek, istihdam artacak, vatandaş gülecek. Oyun böyle bozulur..."