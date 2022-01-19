Bomba iddia! CHP'de çarşı fena karışacak

"Sonuç ne olursaolsun, CHP içinde Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ardından kartların yeniden karılması ve bir hesaplaşma yaşanması kaçınılmaz" tespitini yapan Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, dışlanan Baykal'cıların bir köşede bekleyip, bugün "işgal altında" olduğunu söyledikleri "CHP'yi kurtarma harekâtına" girişmek için hazırlık yaptıklarına dikkat çekti. İşte CHP'de yaşanan savaşın büyüklüğünü gözler önüne seren o yazı:

"Sonuç ne olursa olsun, CHP içinde Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ardından kartların yeniden karılması ve bir hesaplaşma yaşanması kaçınılmaz.

Mesela uzun süredir sessiz olan Murat Karayalçın bile hareketlendi. Yurt gezilerine başladı. Önümüzdeki cumartesi günü Foça'ya gidiyor. "Ben de buradayım, ben de varım" mesajını veriyor.

Dışlanan Baykal'cılar bir köşede bekliyor. Bugün "işgal altında" olduğunu söyledikleri "CHP'yi kurtarma harekâtına" girişmek için hazırlık yapıyor. Bunun için Muharrem İnce hareketine katılmadılar.

CHP'de ortalık toz duman...

İnternette ve sosyal medya üzerinden başlayan kavga, yakında iyice alevlenip büyüyeceğe benziyor."