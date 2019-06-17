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Bomba iddia! Cenk Tosun Galatasaray'a transfer oluyor

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'd top koşturan milli futbolcu Cenk Tosun ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:06
Bomba iddia! Cenk Tosun Galatasaray'a transfer oluyor

Abdullah Avcı’nın gelişiyle transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş’ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Burak Yılmaz’ın Lecce’den aldığı transfer teklifi sonrası golcü arayışlarına start veren siyah beyazlı kulüp eski oyuncusu Cenk Tosun’a talip olurken, geçtiğimiz günlerde Umut Güner’in İngiliz yöneticilerle bir araya geldiği ve yıldız futbolcuyu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. 2018’in devre arasında 22 milyon Euro karşılığında Premier Lig’e giden tecrübeli futbolcu için girişimlerde bulunan Beşiktaş’a ‘Cenk’i size kiralık olarak vermeyiz’ yanıtı gelirken, yaşanan gelişme karşısında Güner’in bir hayli şaşkınlık yaşadığı ifade edildi.

‘Cenk’i size neden kiralık verelim?’ diyerek Beşiktaş’ı zor durumda bırakan Everton yöneticilerinin Umut Güner’e;

‘Onu sizden 22 milyon euro’ya aldık ve gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Cenk Tosun transferinde zarar etmek istemiyoruz, eğer golcü futbolcuyu Galatasaray’a gönderebilirsek Cenk’in yine piyasasını yakalayacağını düşünüyoruz. Onyekuru’da bunun örneğini gördük. Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı için Cenk orada yeniden vitrine çıkabilir. Eğer Cenk sarı kırmızılı formayı giyerse Fatih Terim’le yeniden çıkış yapabilir’ dediği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde şampiyonluk hakkında yorum yapan Cenk Tosun, ‘Galatasaray hak etti’ diyerek sarı kırmızılı camianın takdirini toplamış ve mesajı vermişti.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:06
  1. Cenk Tosun
  2. Galatasaray
  3. Everton
  4. İngiltere Premier Lig
  5. Beşiktaş

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