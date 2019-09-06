0553 313 94 23

Bomba iddia! Bush 11 Eylül saldırısını önceden biliyor muydu?

Eski üst düzey CIA analisti George Beebee, 2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları öncesi, Rusya lideri Vladimir Putin'in Bush'u arayıp uyardığını ileri sürdü.

06 Eylül 2019 Cuma 18:25
Bomba iddia! Bush 11 Eylül saldırısını önceden biliyor muydu?

George W. Bush'un son dönem Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA) analisti George Beebee tarafından yazılan ''Rusya Tuzağı: Rusya'yla Gölgeler Ardında Süren Savaşımız Nükleer Bir Yıkıma Nasıl Dönüşür'' kitabında çok konuşulacak çarpıcı iddialara yer verdi.

Beebee kaleme aldığı kitapta, tarihe 11 Eylül Saldırısı olarak tarihe geçen ve 2753 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya da yer verdi. Beebee kitabında, Putin'in 11 Eylül Saldırısı'ndan 2 gün önce Bush'u arayarak ''Afganistan'da uzun süre hazırlıkları yapılan yeni bir terör saldırısı tespit ettik'' dediğini ileri sürdü.

Daha önce de gündeme gelmişti

Moskova’dan gelen bir uyarı olduğu konusu uzun yıllardır konuşuluyor. Ancak bu iddialar 'istihbaratlar arası bilgi alış verişi' bağlamındaydı. Ancak Beebee’nin kitabında, istihbarat teşkilatları arasında bilgi alış verişinde bulunulmadığı, Bush’un şahsen Putin tarafından kişisel olarak uyarıldığını öne sürülüyor.

Washington’un 11 Eylül 2001’de saldırı ile ilgili Rusya'nın yanı sıra, ABD’nin İngiliz casusları tarafından uyarıldığı, olası saldırı tehlikesinin CIA ve FBI tarafından sürekli olarak vurgulandığı ileri sürülüyor.

Tüm bu iddiaların ışığında Beyaz Saray'ın bu uyarılara kulak verip, vatandaşlarını korumak için elinden geleni yapıp yapmadığı tartışma konusu olarak konuşulmaya devam ediyor.

11 Eylül saldırısı

Amerika Birleşik Devletleri, 11 Eylül 2001 sabahı tarihinin en büyük saldırısına uğradı. El-Kaide militanları 11 Eylül 2001 yılında kaçırdıkları uçaklarla New York - Manhattan'da bulunan Dünya Ticaret Merkezi'ne saldırı düzenledi. İkiz kuleler çökerken 2753 kişi saldırıda yaşamını yitirdi. Yaşanan olay tarihe "11 Eylül Saldırısı" olarak geçti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 18:25
  1. George W. Bush
  2. Rusya
  3. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyanın en verimli ırkları Türkiye’de görücüye çıkıyor
    1. Dünyanın en verimli ırkları Türkiye’de..
    2. 3. Alaaddin'in temsili beratı Söğüt'e..
    3. Aşure yapılırken okunacak dua
    4. Vertigonun belirtileri nelerdir?..
    5. "Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD..
    6. OGM personel alımı başvuru şartları..
    7. İçişleri Bakanı Soylu akademisyenlerle..
    8. Milli Takıma Bursa’nın aynı ilçesinden..
    9. Usta Biniciler Milli Takımı, Balkan..
    10. Yüksekova’da silah ele geçirildi
    11. Lordlar Kamarası ‘anlaşmasız Brexit’in..
    12. Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığını..
    13. GÜNCELLEME - Eşini öldürmeye giderken..
    14. Kafede oturan 2 gence araba çarptı
    15. YPG’li teröristler sınırda görüntülendi
    16. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,..
    17. MİT ve TSK'dan ortak operasyon
    18. Türkiye-Andorra maçına doğru
    19. "Hiçbir zaman kanserden korkmayalım"
    20. Fırında yoğurt nasıl mayalanır?
    21. Başkan İsmet Özotraç: "STK’lar birlik..
    22. TSK ve MİT'in koordineli çalışması..
    23. İmamoğlu: “Pazar günü herkesi Yenikapı..
    24. Bartın Belediye Meclis toplantısı..
    25. Citroen'den yeni C5 Aircross SUV
    26. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu..
    27. Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu
    28. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Yemen’e..
    29. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Bakan..
    30. PKK sevici Kati Piri'den Türkiye'ye..
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim