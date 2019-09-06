Bomba iddia! Bush 11 Eylül saldırısını önceden biliyor muydu?

George W. Bush'un son dönem Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA) analisti George Beebee tarafından yazılan ''Rusya Tuzağı: Rusya'yla Gölgeler Ardında Süren Savaşımız Nükleer Bir Yıkıma Nasıl Dönüşür'' kitabında çok konuşulacak çarpıcı iddialara yer verdi.

Beebee kaleme aldığı kitapta, tarihe 11 Eylül Saldırısı olarak tarihe geçen ve 2753 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya da yer verdi. Beebee kitabında, Putin'in 11 Eylül Saldırısı'ndan 2 gün önce Bush'u arayarak ''Afganistan'da uzun süre hazırlıkları yapılan yeni bir terör saldırısı tespit ettik'' dediğini ileri sürdü.

Daha önce de gündeme gelmişti

Moskova’dan gelen bir uyarı olduğu konusu uzun yıllardır konuşuluyor. Ancak bu iddialar 'istihbaratlar arası bilgi alış verişi' bağlamındaydı. Ancak Beebee’nin kitabında, istihbarat teşkilatları arasında bilgi alış verişinde bulunulmadığı, Bush’un şahsen Putin tarafından kişisel olarak uyarıldığını öne sürülüyor.

Washington’un 11 Eylül 2001’de saldırı ile ilgili Rusya'nın yanı sıra, ABD’nin İngiliz casusları tarafından uyarıldığı, olası saldırı tehlikesinin CIA ve FBI tarafından sürekli olarak vurgulandığı ileri sürülüyor.

Tüm bu iddiaların ışığında Beyaz Saray'ın bu uyarılara kulak verip, vatandaşlarını korumak için elinden geleni yapıp yapmadığı tartışma konusu olarak konuşulmaya devam ediyor.

11 Eylül saldırısı

Amerika Birleşik Devletleri, 11 Eylül 2001 sabahı tarihinin en büyük saldırısına uğradı. El-Kaide militanları 11 Eylül 2001 yılında kaçırdıkları uçaklarla New York - Manhattan'da bulunan Dünya Ticaret Merkezi'ne saldırı düzenledi. İkiz kuleler çökerken 2753 kişi saldırıda yaşamını yitirdi. Yaşanan olay tarihe "11 Eylül Saldırısı" olarak geçti.