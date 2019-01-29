Bomba iddia: Binali Yıldırım bugün istifa edecek

Meclis Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın bugün istifasını açıklayacağı, ardından Ankara'ya geçerek istifa dilekçesini işleme koyacağı ileri sürüldü.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, büyük tartışmalara neden olan Binali Yıldırım'ın istifa etmemesi konusunda bir kulis bilgisi paylaştı. Binali Yıldırım'ın bugün istifa edeceğini açıklamasının ardından Ankara'ya geçtikten sonra istifa işlemini başlatacağını belirtti.

"Seçimlere daha güçlü bir şekilde girecek"

Selvi, "Binali Yıldırım koltuktan güç alan değil, koltuğa güç veren isimlerden birisi. Böylece tereddütleri giderip İstanbul seçimlerine daha güçlü bir şekilde asılacak. Yıldırım’ın istifasıyla birlikte, Anayasa’nın 94. maddesine göre beş gün içerisinde adaylar belirlenecek, ardından da seçim sürecine geçilecek. Bu hafta Binali Yıldırım’ı uğurlayıp haftaya yeni Meclis Başkanımızı seçeceğiz" yazdı.