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Bomba iddia! "Babel Galatasaray'la anlaştı"

Beşiktaş'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve yeni mukavele için 3.2 milyon euroda ısrar eden Ryan Babel'in, Galatasaray'la anlaşmaya vardığı, sezon sonunda Sarı-Kırmızılı kulübe geçeceği iddia edildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:05
Bomba iddia! "Babel Galatasaray'la anlaştı"

Yönetimin bütün ısrar ve çabalarına rağmen hala Beşiktaş'la sözleşme uzatmayan Ryan Babel hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Fatih Terim'e çok yakın bir Galatasaraylı eski oyuncu, Babel'le anlaştıklarını ve sezon sonunda oyuncunun Sarı-Kırmızılı takıma transfer olacağını söyledi. Beşiktaş'la yeniden mukavele yapmak için 3.2 milyon euroda direten Babel'in, Aslan'la yaptığı iddia edilen anlaşmanın detayları hakkında ise bilgi verilmedi. Babel, bu sezon, Siyah-Beyazlı takımda beklentilerden uzak bir görüntü sergiliyor.

Birlikte göreceğiz

Genk maçından sonra transfer konusunda açıklama yapan Babel, "Şu anda Flamengo benim için bir seçenek değil. Fiorentina iddialarıyla ilgili de bir şey bilmiyorum. Geleceğim hakkında bir şey söylemeli miyim, ondan da emin değilim. Söyleyebileceğim tek şey, şu anda menajerim Beşiktaş ile görüşmeler yapıyor. Ben beklemedeyim, ne olacağını bekleyip göreceğiz" demişti. Beşiktaş Yönetimi ise hem Babel'in hem de Adriano'nun kalma niyetinde olduğunu açıklamıştı.

UEFA kriterlerine uyuyor

UEFA'yla Finansal Fair Play anlaşması bulunan G.Saray, oyuncu satmadan bonservis bedeli bulunan isim alamıyor. Onyekuru'nun bonservisini alması söz konusu değil ve o bölgeye sezon sonu takviye yapmak durumunda. Bonservisi elinde olan Babel, bu açıdan G.Saray için cazip. 31 yaşındaki Babel, bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maçta 6 gol ve 1 asistle oynadı.

Kaynak: Akşam

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:05
  1. Beşiktaş
  2. Ryan Babel
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim

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