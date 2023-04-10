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Medya Bomba iddia! AK Parti'nin listesinde yer almayan o isim bakan olacak
Medya

Bomba iddia! AK Parti'nin listesinde yer almayan o isim bakan olacak

Yeniakit Publisher
2023-04-10 11:19:00 -
Bomba iddia! AK Parti'nin listesinde yer almayan o isim bakan olacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın seçimlerden sonra kabinede görev üstlenebileceğini yazdı.

 

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın seçimlerden sonra kabinede görev üstlenebileceğini yazdı.

Selvi, "Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın listelerde yer almaması sakın yanlış yorumlanmasın. Lütfi Elvan seçim beyannamesini hazırlayan ekipte yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan toplantıda seçim beyannamesinin ekonomiyle ilgili bölümünün sunumunu yaptı. Lütfi Elvan seçimden sonra kabinede ekonomiyle ilgili bir görev üstlenebilir" dedi. 

Selvi ayrıca, "AK Parti Kürtlere daha güçlü isimlerle mesaj verebilirdi. Diyarbakır’da Galip Ensarioğlu’nun, Van’da Burhan Kayatürk’ün liste başı olması, Savcı Sayan’ın İzmir listesinde yer alması yerinde bir tercih. Ama bir Kürt entelektüeli olan Orhan Miroğlu’nu da görmek isterdim" dedi.
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