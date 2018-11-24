Bomba iddia: AK Parti'nin 50 ilde adayı kesinleşti!
İnternette dolaşan bir listeye göre AK Parti'nin 50 ildeki aday listesi kesinleştiği öne sürüldü.24 Kasım 2018 Cumartesi 01:02
İnternette dolaşan bir listeye göre, AK Parti'nin 50 ildeki aday listesinin kesinleştiği iddia edildi.
İşte o liste:
1- ADIYAMAN
Dr. SÜLEYMAN KILINÇ
ADIYAMAN EĞT. VE ARŞ. HAS. BEYİN CERRAHİ
2- AMASYA
CAFER ÖZDEMİR
AMASYA BELEDİYE BAŞKANI
3- ANKARA
MEHMET ÖZHASEKİ
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
4- ANTALYA
MENDERES TÜREL
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
5- ARDAHAN
YUNUS BAYDAR
ESKİ ARDAHAN İL BAŞKANI - VETERİNER
6- ARTVİN
MEHMET KOCATEPE
ARTVİN BELEDİYE BAŞKANI
7- BARTIN
YUSUF ZİYA ALDATMAZ
AK PARTİ BARTIN MERKEZ İLÇE BAŞKANI / İGM ÜYESİ
8- BATMAN
MURAT GÜNEŞTEKİN
AK PARTİ BATMAN ESKİ İL BAŞKANI / İNŞAAT MÜHENDİSİ
9- BAYBURT
FATİH YUMAK
AK PARTİ İL BAŞKANI
10- BİLECİK
NİHAT CAN
BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI
11- BİTLİS
NESRULLAH TANĞLAY
AK PARTİ BİTLİS İL BAŞKANI
12- BOLU
FATİH METİN
TİCARET BAKAN YARDIMCISI
13- BURDUR
DENİZ KURT
ESKİ AK PARTİ BURDUR TEŞKİLAT BAŞKANI
14- BURSA
ALİNUR AKTAŞ
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
15- ÇANKIRI
HÜSEYİN BOZ
ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANI
16- DENİZLİ
OSMAN ZOLAN
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
17- DİYARBAKIR
CUMALİ ATİLA
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI (KAYYIM)
18- DÜZCE
FARUK ÖZLÜ
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ ESKİ BAKANI
19- ELAZIĞ
ŞAHİN ŞEREFOĞULLARI
İŞADAMI – AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANI
20- ERZİNCAN
CEMALETTİN BAŞSOY
ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANI
21- ERZURUM
MEHMET SEKMEN
MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
22- GAZİANTEP
FATMA ŞAHİN
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
23- GİRESUN
AYTEKİN ŞENLİKOĞLU
AK PARTİ GİRESUN İL BAŞKANI
24- GÜMÜŞHANE
ERCAN ÇİMEN
GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANI
25- HAKKARİ
CÜNEYT EPCİM
HAKKARİ VALİ YARDIMCISI
26- İSTANBUL
BİNALİ YILDIRIM
TBMM BAŞKANI
27- İZMİR
NİHAT ZEYBEKÇİ
EKONOMİ ESKİ BAKANI
28- KAHRAMANMARAŞ
HAYRETTİN GÜNGÖR
TBB GENEL SEKRETERİ
CUMHURBAŞKANLIĞI YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ
29- KARABÜK
BURHANETTİN UYSAL
AK PARTİ ESKİ MİLLETVEKİLİ / KARABÜK ÜNV. ESKİ REKTÖRÜ
30- KASTAMONU
TAHSİN BABAŞ
KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI
31- KAYSERİ
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI
32- KIRIKKALE
MEHMET SAYGILI
KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI
33- KIRKLARELİ
BURAK SÜZÜLMÜŞ
İŞADAMI - KIRKLARELİSPOR BAŞKAN YARDIMCISI
34- KIRŞEHİR
YAŞAR BAHÇECİ
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
35- KİLİS
MEHMET ABDİ BULUT
KİLİS ESKİ BELEDİYE BAŞKANI
36- KOCAELİ
TAHİR BÜYÜKAKIN
BİLECİK VALİSİ
37- MALATYA
SELAHATTİN GÜRKAN
BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI
38- NEVŞEHİR
RASİM ARI
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI – DAİRE BAŞKANI
39- NİĞDE
EMRAH ÖZDEMİR
NİĞDE ESKİ İL BAŞKANI
40- ORDU
HİLMİ GÜLER
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR ESKİ BAKANI
41- RİZE
RAHMİ METİN
RİZE ESKİ İL GENEL MECLİS BAŞKANI
42- SAMSUN
MUSTAFA DEMİR
BAYINDIRLIK ESKİ BAKANI
43- SİİRT
LOKMAN ÖZCAN
SİİRT 3. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI
44- SİNOP
ALİ ÇÖPÇÜ
SİNOP İL BAŞKANI
45- ŞANLIURFA
ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL
AK PARTİ ESKİ İL BAŞKANI
46- ŞIRNAK
MEHMET YARKA
İŞ ADAMI – İNŞAAT
47- TEKİRDAĞ
MESTAN ÖZCAN
ZİRAAT MÜHENDİSİ – 24 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ ADAYI
48- TOKAT
EYÜP EROĞLU
TOKAT BELEDİYE BAŞKANI
49- TUNCELİ
GÖKHAN ARASAN
AK PARTİ TUNCELİ İL BAŞKAN YARDIMCISI
50- YALOVA
YUSUF ZİYA ÖZTABAK
AK PARTİ YALOVA İL BAŞKANI - MALİ MÜŞAVİR
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