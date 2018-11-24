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Bomba iddia: AK Parti'nin 50 ilde adayı kesinleşti!

İnternette dolaşan bir listeye göre AK Parti'nin 50 ildeki aday listesi kesinleştiği öne sürüldü.

24 Kasım 2018 Cumartesi 01:02
Bomba iddia: AK Parti'nin 50 ilde adayı kesinleşti!

İnternette dolaşan bir listeye göre, AK Parti'nin 50 ildeki aday listesinin kesinleştiği iddia edildi.

İşte o liste: 

1- ADIYAMAN
Dr. SÜLEYMAN KILINÇ
ADIYAMAN EĞT. VE ARŞ. HAS. BEYİN CERRAHİ


2- AMASYA
CAFER ÖZDEMİR
AMASYA BELEDİYE BAŞKANI


3- ANKARA
MEHMET ÖZHASEKİ
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI


4- ANTALYA
MENDERES TÜREL
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI


5- ARDAHAN
YUNUS BAYDAR
ESKİ ARDAHAN İL BAŞKANI - VETERİNER


6- ARTVİN
MEHMET KOCATEPE
ARTVİN BELEDİYE BAŞKANI


7- BARTIN
YUSUF ZİYA ALDATMAZ
AK PARTİ BARTIN MERKEZ İLÇE BAŞKANI / İGM ÜYESİ


8- BATMAN
MURAT GÜNEŞTEKİN
AK PARTİ BATMAN ESKİ İL BAŞKANI / İNŞAAT MÜHENDİSİ


9- BAYBURT
FATİH YUMAK
AK PARTİ İL BAŞKANI


10- BİLECİK
NİHAT CAN
BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI


11- BİTLİS
NESRULLAH TANĞLAY
AK PARTİ BİTLİS İL BAŞKANI


12- BOLU
FATİH METİN
TİCARET BAKAN YARDIMCISI


13- BURDUR
DENİZ KURT
ESKİ AK PARTİ BURDUR TEŞKİLAT BAŞKANI


14- BURSA
ALİNUR AKTAŞ
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI


15- ÇANKIRI
HÜSEYİN BOZ
ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANI


16- DENİZLİ
OSMAN ZOLAN
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI


17- DİYARBAKIR
CUMALİ ATİLA
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI (KAYYIM)


18- DÜZCE
FARUK ÖZLÜ
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ ESKİ BAKANI


19- ELAZIĞ
ŞAHİN ŞEREFOĞULLARI
İŞADAMI – AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANI


20- ERZİNCAN
CEMALETTİN BAŞSOY
ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANI


21- ERZURUM
MEHMET SEKMEN
MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI


22- GAZİANTEP
FATMA ŞAHİN
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI


23- GİRESUN
AYTEKİN ŞENLİKOĞLU
AK PARTİ GİRESUN İL BAŞKANI


24- GÜMÜŞHANE
ERCAN ÇİMEN
GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANI


25- HAKKARİ
CÜNEYT EPCİM
HAKKARİ VALİ YARDIMCISI


26- İSTANBUL
BİNALİ YILDIRIM
TBMM BAŞKANI


27- İZMİR
NİHAT ZEYBEKÇİ
EKONOMİ ESKİ BAKANI


28- KAHRAMANMARAŞ
HAYRETTİN GÜNGÖR
TBB GENEL SEKRETERİ
CUMHURBAŞKANLIĞI YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ


29- KARABÜK
BURHANETTİN UYSAL
AK PARTİ ESKİ MİLLETVEKİLİ / KARABÜK ÜNV. ESKİ REKTÖRÜ


30- KASTAMONU
TAHSİN BABAŞ
KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI


31- KAYSERİ
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI


32- KIRIKKALE
MEHMET SAYGILI
KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI


33- KIRKLARELİ
BURAK SÜZÜLMÜŞ
İŞADAMI - KIRKLARELİSPOR BAŞKAN YARDIMCISI


34- KIRŞEHİR
YAŞAR BAHÇECİ
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI


35- KİLİS
MEHMET ABDİ BULUT
KİLİS ESKİ BELEDİYE BAŞKANI


36- KOCAELİ
TAHİR BÜYÜKAKIN
BİLECİK VALİSİ


37- MALATYA
SELAHATTİN GÜRKAN
BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI


38- NEVŞEHİR
RASİM ARI
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI – DAİRE BAŞKANI


39- NİĞDE
EMRAH ÖZDEMİR
NİĞDE ESKİ İL BAŞKANI


40- ORDU
HİLMİ GÜLER
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR ESKİ BAKANI


41- RİZE
RAHMİ METİN
RİZE ESKİ İL GENEL MECLİS BAŞKANI


42- SAMSUN
MUSTAFA DEMİR
BAYINDIRLIK ESKİ BAKANI


43- SİİRT
LOKMAN ÖZCAN
SİİRT 3. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI


44- SİNOP
ALİ ÇÖPÇÜ
SİNOP İL BAŞKANI


45- ŞANLIURFA
ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL
AK PARTİ ESKİ İL BAŞKANI


46- ŞIRNAK
MEHMET YARKA
İŞ ADAMI – İNŞAAT


47- TEKİRDAĞ
MESTAN ÖZCAN
ZİRAAT MÜHENDİSİ – 24 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ ADAYI


48- TOKAT
EYÜP EROĞLU
TOKAT BELEDİYE BAŞKANI


49- TUNCELİ
GÖKHAN ARASAN
AK PARTİ TUNCELİ İL BAŞKAN YARDIMCISI


50- YALOVA
YUSUF ZİYA ÖZTABAK
AK PARTİ YALOVA İL BAŞKANI - MALİ MÜŞAVİR

 

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 01:02
  1. AK Parti aday listesi
  2. AK Parti

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