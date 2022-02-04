Bomba iddia! ABD Büyükelçisi, İmamoğlu’na bunu mu dedi?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmesine ilişkin olarak, "ABD Büyükelçisi’nin İmamoğlu’na ziyaretinin tek bir anlamı var. ABD Büyükelçisi, 'Bizim Cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu' mesajını verdi. Bu mesajın üç adresi var. Biri Ekrem İmamoğlu, ikincisi ise Millet İttifakı’nın ortakları. Üçüncü adres ise Türk kamuoyu" düşüncesini dile getirdi. Selvi, "ABD desteği İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapar mı?" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake 7 Ocak tarihinde Türkiye’ye geldi.

26 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildikten sonra ilk ziyaretini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yaptı.

(...)

ABD Büyükelçisi’nin Cumhurbaşkanı’na güven mektubu sunmasından sonra ilk ziyaretini Ekrem İmamoğlu’na yapması (...) siyasi açıdan değerlendirilmeyi hak ediyor. İstanbul büyükşehir belediye başkanları yabancı ülke büyükelçileri ile görüşürler.

Ama ABD Büyükelçisi’nin Türkiye’de ilk ziyaretini İmamoğlu’na yapması başlı başına bir mesaj anlamını taşıyor.

DİPLOMATİK TEAMÜLLERİ ÇİĞNEDİ

Büyükelçi Flake’in Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildikten sonra diplomatik geleneklere uygun olarak sırayla AK Parti Genel Başkanvekili’ni, ana muhalefet partisi olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmesi gerekiyordu. Flake teamülleri çiğnediği gibi Türkiye’nin başkentini yöneten Mansur Yavaş’tan da randevu talebinde bulunmadı.

Başkenti pas geçip koşa koşa İmamoğlu’nu ziyarete gitti. Güya, “Askıda fatura” projesi hakkında bilgi almak istemiş. Acil... Sanki alacağı bilgiler Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini önleyecek. O yeni bir proje değil ki, İmamoğlu seçildikten bu yana uygulamada. ABD Büyükelçisi herhalde aklımızla alay ediyor.

O İmamoğlu’nun askıda cumhurbaşkanı adaylığını kesinleştirmek için bu ziyareti gerçekleştirdi.

İMAMOĞLU’NA ZARAR MI YARAR MI?

ABD Büyükelçisi’nin İmamoğlu’na ziyaretinin tek bir anlamı var. ABD Büyükelçisi, “Bizim Cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu” mesajını verdi. Bu mesajın üç adresi var. Biri Ekrem İmamoğlu, ikincisi ise Millet İttifakı’nın ortakları. Üçüncü adres ise Türk kamuoyu.

İşte o noktada durmak gerekiyor. Büyükelçi, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ABD’nin, İmamoğlu’na desteğini gözümüzün içine soka soka verdi. Belli Büyükelçi, Biden’ın, “Erdoğan’ı yenecek duruma gelmeleri için hâlâ var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile” projesini gerçekleştirmek için gelmiş. Ama 2023 seçimleri ABD’de yapılmayacak. Kimi seçeceğine Türk halkı karar verecek. ABD desteği İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasını sağlayabilir ama seçilmesini garanti etmez. Çünkü bizim halkımız bu tür dış müdahaleleri sevmez. Hatta ters teper. En başta CHP’deki ulusalcı damar bundan rahatsız olur. Orası Kuvay-ı Milliye’nin partisi. ABD Büyükelçisi’nin coşkulu desteği İmamoğlu’na yarar mı getirir zarar mı verir emin değilim. İmamoğlu’nun bu desteklerden dolayı çok mutlu olduğu anlaşılıyor ama bence İngiliz ve Amerikalıların adamı imajı İmamoğlu’na kazandırmaz. ABD Büyükelçisi yardım edeyim derken İmamoğlu’na zarar verdi. (...)"