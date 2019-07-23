0553 313 94 23

Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS

ABD donanmasının, insansız hava araçlarına (İHA) karşı geliştirdiği yeni savunma sistemiyle İran'a ait İHA'yı düşürdüğü ileri sürüldü.

23 Temmuz 2019 Salı 06:24
Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS

Military.com internet sitesinde yer alan, ABD Savunma Bakanlığı tarafından doğrulanan habere göre, ABD'nin ürettiği yeni "MRZR LMADIS" adı verilen İHA-savar savunma sisteminin binlerce metre uzaktan İran'a ait bir İHA'yı sinyallerini karıştırarak düşürdüğü belirtildi.

Test amacı dışında ilk kez

Haberde USS Boxer adlı amfibi çıkarma gemisi Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeyken, İran'a ait sabit kanatlı bir İHA'nın tehdit mesafesine yaklaşması üzerine, "savunma hamlesi" olarak düşürüldüğü ifade edildi. Küçük bir asker cipe yüklü olan elektronik harp sisteminin test amacı dışında ilk kez kullanıldığı kaydedildi.

Sinyal bozucularla etkiliyor

Komuta modülü ve sensör modülü olmak üzere iki kısımdan oluşan sistemin, tehditleri radar sensörleri, kameralar, radyo frekans detektörleri ve sinyal bozucularla tespit etme ve uzaktan sinyal bozucularla etkileyerek düşürme kapasitesi olduğu belirtildi. Sistemin daha önce karada ve denizde test edildiği açıklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 05:32
  1. ABD
  2. iran
  3. saldırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda'da ateşli silahlara sıkı denetim
    1. Yeni Zelanda'da ateşli silahlara sıkı..
    2. İki ülke ortak operasyon için anlaştı!
    3. Binali Yıldırım sessizliğini bozdu.....
    4. Faciada o detay o detay ortaya çıktı
    5. Feci kaza... Ok gibi saplandı 'i ağır..
    6. Venezuela'da bir elektrik kesintisi..
    7. Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a..
    8. Yarım saatte 3 ülkenin savaş gemisi..
    9. İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem
    10. Otomobil yayaların arasına daldı.....
    11. İstanbul’da helikopter destek..
    12. Yemen hükümetinden UNICEF'e suçlama
    13. ABD'ye ait uçağın Venezuela'nın hava..
    14. Bursa’da 250 personelli ahlak..
    15. Ok gibi bariyerlere giren sürücüyü..
    16. Cezayir'de geçici Cumhurbaşkanı'ndan..
    17. Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden..
    18. ABD'li ve Bahreynli yetkililer askeri..
    19. Kaddafi döneminin son başbakanının..
    20. Ceylanpınar'a roket atılması
    21. HSK Genel Kurul Kararı Resmi Gazete'de
    22. ABD Milli Güvenlik Danışmanı Bolton,..
    23. TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazete'de
    24. Yayalara çarpan otomobil ters şeride..
    25. İdlib’de ölü sayısı 50’ye yükseldi
    26. Takla atan otomobilde iki kişi..
    27. Gri kategoride aranan terörist teslim..
    28. Hizbullah "İsrail ile normalleşmeyi"..
    29. Venezuela'da yeni elektrik kesintisi
    30. Sudan'da Hartum Havalimanı'ndan ilk..
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Ali Babacan cephesinden yeni parti için isim açıklaması
    Ali Babacan cephesinden yeni parti için isim açıklaması
    FETÖ, AK Parti’den önce semirmiş
    FETÖ, AK Parti’den önce semirmiş