Bomba gibi geliyor! Alparslan: Büyük Selçuklu'dan duygulandıran yeni sezon tanıtımı

Alpaslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Barış Arduç, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener ve Barış Bağcı'nın yer aldığı dizinin yeni sezon fragmanındaki Kabe sahnesi izleyicileri duygulandırdı.

TRT1 'in sevilen dizisi Alpaslan Büyük Selçuklu'nun yeni sezon fragmanında Sultan Alparslan'ın duası izleyenleri duygulandırdı.

Yayınlanan tanıtımda Kabe'de olan Sultan Alparslan'ın, "Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Kahhar, Attığımız her adım, aldığımız her nefes senin rızan içindir. Müjdeleyip nasip ettiğin fetihler bizim değil, senindir. Allah'ım, beni kibir kuyusuna düşmekten koru. Son nefesime kadar yolunda cihat etmeyi nasip et." duası tüyler diken diken etti.

Diziye yeni oyuncular dahil oldu

TRT 1'in reytinglere ambargo koyan dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni sezon kadrosuna Serhat Tutumluer, Bora Cengiz ve Öykü Gürman gibi başarılı isimler dahil oldu.

"Malazgirt Fatihi" Sultan Muhammed Alparslan'ın hayatını ve Türklerin Anadolu'ya girişini anlatan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni sezonuyla Eylül ayında ekranlarda olacak.