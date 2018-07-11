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Bomba gelişme! İtalyan futbol devi, ABD'nin eline geçti

İtalyan'ın dev futbol kulüplerinden Milan'ın Çinli patronu Yonghong Li, borçları ödeyemeyince İtalyan kulüp ABD'li fon şirketi Elliot Management'a geçti.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:52
Bomba gelişme! İtalyan futbol devi, ABD'nin eline geçti

İtalya'nın en ünlü futbol kulüplerinden AC Milan, ABD merkezli bir hedge fon şirketi olan Elliot Management'ın kontrolüne geçti. Konuya yakın kaynaklara göre Elliot Management, AC Milan'ı yönetecek ve Kulüp'ün mali yapısının istikrar kazanmasına yardım için 50 milyon euro verecek.

BU HAFTA 32 MİLYON EURO ÖDEMESİ GEREKİYORDU

Çinli iş adamı Li Yonghong, AC Milan'ı geçen yıl Elliot Management'ın yardımı ile Silvio Berlusconi'den satın almıştı.

Financial Times'ın haberine göre; Li Yonghong'un bu hafta 32 milyon euroyu Elliott'a ödemesi gerekiyordu. Çinli iş insanı geçen sene İtalyan Silvio Berlusconi'den 740 milyon euroya satın almıştı.

"SÖYLEDİĞİ PARALAR GELMİYOR"

Mayıs ayında UEFA finansal kriterlere uymadığı için Milan'ı müsabakalardan men ettiğini açıklamıştı.

İtalyan futbol yazarı ve Milan hissedarı Carlo Pellegatti, "Çinli yatırımcıyla ilgili gizli bilinmeyen çok şey var. Söylediği paralar bir türlü gelmiyor" açıklamasında bulundu.

New York Times'ın haberine göre ise Yonghong'un Çin'de sahibi olduğunu iddia ettiği maden şirketi başka bir isim üzerine kayıtlı. Li Yonghong konuyla ilgili görüş vermedi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:52
  1. Li Yonghong
  2. AC Milan
  3. Elliot Management
  4. Silvio Berlusconi
  5. Financial Times'

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