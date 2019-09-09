Bomba anket sonrası Melih Gökçek'ten açıklama: CHP'lileri kutluyorum

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından başlığıyla "Hangi emoji şu anda Ankara Büyükşehir'i en güzel anlatıyor?" başlığıyla bir anket yaptı.

CHP'li Mansur Yavaş'ın başında bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Gökçek'in yaptığı o anket:

"CHP'lileri kutluyorum"

Melih Gökçek bu anket sonrası gelen yorumlar üzere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazıları bu emojiyi melek gibi algılamış. Niye kafa dönüyor diye yorumla mıyorsunuz?

Niye kendinden geçmiş, ne yaptığını bilmiyor diye yorumla mıyorsunuz?

Biz bu anlamda kullandık.

Bu anlamda katkıda bulunan CHP'lileri kutluyorum"