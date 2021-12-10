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Gündem Bomba açıklama "İran'a karşı siyaset dışı seçeneklere hazırız"
Gündem

Bomba açıklama "İran'a karşı siyaset dışı seçeneklere hazırız"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İran ile devam eden görüşmelerin sonuçsuz kalması durumunda diğer seçeneklere hazır olduklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 09:56:00 -
Bomba açıklama "İran'a karşı siyaset dışı seçeneklere hazırız"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüştü.

Viyana'da İran ile Tahran'ın nükleer programı üzerine müzakereler devam ederken, Austin, İsrailli mevkidaşı Gantz'ı Pentagon'da ağırladı.

"Derin endişeleri paylaşıyoruz"

Görüşme öncesinde konuşan Austin, ABD'nin İsrail'in bölgedeki niteliksel üstünlüğüne bağlı olduğunu yineledi.

Austin, "İsrail'in, İran hükümetinin terörizme verdiği destek, füze programı ve endişe verici nükleer ilerlemeleri de dahil olmak üzere istikrarsızlaştırıcı eylemleriyle ilgili derin endişelerini paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Diğer seçeneklere dönmeye hazırız"

ABD ile İsrail'in, İran'ın nükleer silah elde etmesini önleme konusunda "tamamen aynı fikirde" olduğunu kaydeden Austin, şöyle devam etti:

"Bu, ABD'nin, İsrail'in ve dünyanın ulusal güvenlik çıkarıdır. İran hükümetinin son aylardaki nükleer eylemlerinden, hem devam eden provokasyonlarından hem de yapıcı diplomatik angajman eksikliğinden derin endişe duyuyorum. Başkanın da açıkça ifade ettiği gibi, politikanın başarısız olması durumunda, diğer seçeneklere dönmeye hazırız. Savunma Bakanlığı, İran tehditlerine karşı başta İsrail olmak üzere bölgedeki tüm ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Kendimizi savunacağız, dostlarımızı savunacağız ve çıkarlarımızı savunacağız."

"İran küresel barış için en büyük tehdit"

Austin, İsrail'in Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas ile ilişkilerini normalleştirmesini de takdir ettiklerini ifade ederek, İsrail'in ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) görev bölgesine dahil edilmesinin bölgede yeni fırsatlara kapı açtığını belirtti.

Aynı toplantıda konuşan Gantz ise İsrail ile ABD arasındaki stratejik bağlara değindi.

Gantz, "İran'a karşı koymak için ortak askeri hazırlık ve İran'ın bölgesel saldırganlığını ve nükleer arzusunu durdurmak da dahil olmak bu konudaki diyalogumuzu ve iş birliğimizi derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İran'ın küresel ve bölgesel barış ve istikrar için en büyük tehdit olduğunu söylemeliyim." dedi.

"ABD'nin kararlılığına tamamen güveniyorum"

İran'ın İsrail devletine varoluşsal tehdit olduğunu savunan Gantz, İran halkından sorunlarının İran rejimi ile olduğunu söyledi.

Gantz, "İran, hegemon olma özlemiyle, Orta Doğu'da ve ötesinde özgürlük, insanlık onuru ve barışın tüm izlerini yok etmeye çalışıyor. Nükleer program, İran'ın radikal ideolojisini dayatma ve İsrail'in varlığını tehdit etme gibi hegemonik hedeflerine ulaşması için bir araçtır. Küresel bir güç olarak ABD yönetiminin İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engelleme konusundaki kararlılığına tamamen güveniyorum." diye konuştu.

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