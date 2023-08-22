BOM Karting Takımı Uşak’ta Master Kategoride Podyumun Zirvesinde

BOM Karting, 2023 sezonunun dördüncü yarışlarında Master ve Mini kategorilerinde mücadele etti. Uşak Karting Pisti’nde gerçekleştirilen yarışlarda BOM Karting Takımı adına Master Kategori’de yarışan Muratcan Eğilmez başarılı performansıyla hafta sonuna damga vurdu. Eğilmez, nefes kesen anlara sahne olan yarışlarda 1. olarak podyumun zirvesine çıktı.

BOM Karting’in Master Kategori’de yarışan ve takıma yeni katılan pilotu Mustafa Can Özdoğan ise hafta sonuna sıralama turlarındaki göz dolduran performansıyla başlangıç yaptı. Yarışları 4. sırada tamamlayan Özdoğan, şampiyona için önemli puanlar topladı.

Türkiye Karting Şampiyonası’nın en çok sporcuya sahip kategorisi olan Mini Kategoride yarışan Demir Uyan ve Efe Ayhan da bu hafta sonunda değerli puanlar almayı başardı. Pilotlardan Demir Uyan 11., Efe Ayhan ise 13. olarak hafta sonunu geride bıraktı.

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Türkiye Karting Şampiyonası 5'inci ayak yarışları 23-24 Eylül’de İzmir Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek.

BOM Karting takımının sponsorları Borusan Otomotiv, Shell, Borusan Lojistik, Borçelik, Gedik Piliç, Borusan Oto, Supsan, Porland ve Glasurit’tir.