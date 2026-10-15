Bolvadin’de dev tarım yatırımı için geri sayım
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinde imar, vaziyet ve altyapı çalışmalarında son aşamaya gelindiği açıklandı.
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinin tarımsal üretim gücünü artırması ve bölge ekonomisine yeni bir ivme kazandırması beklenen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesinde çalışmalar hızlandı.
Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda firma yetkilisinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, projenin imar planı, vaziyet planı ve altyapı çalışmalarına ilişkin son değerlendirmeler yapıldı. Proje kapsamında çiftlik yerleri netleştirilerek yerleşim düzeni ve altyapı planlamasında son aşamaya gelindi.
Bolvadin’in ve bölgenin tarıma dayalı ihtisas alanındaki öncü yatırımlarından biri olacak proje; modern üretim tesisleri, yeni istihdam imkanları ve bölge ekonomisine sağlayacağı katkılarla büyük önem taşıyor.