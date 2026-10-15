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Kobi Bolvadin’de dev tarım yatırımı için geri sayım
Kobi

Bolvadin’de dev tarım yatırımı için geri sayım

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Bolvadin’de dev tarım yatırımı için geri sayım

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinde imar, vaziyet ve altyapı çalışmalarında son aşamaya gelindiği açıklandı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinin  tarımsal üretim gücünü artırması ve bölge ekonomisine yeni bir ivme kazandırması beklenen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesinde çalışmalar hızlandı.

 

Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda firma yetkilisinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, projenin imar planı, vaziyet planı ve altyapı çalışmalarına ilişkin son değerlendirmeler yapıldı. Proje kapsamında çiftlik yerleri netleştirilerek yerleşim düzeni ve altyapı planlamasında son aşamaya gelindi.

 

Bolvadin’in ve bölgenin tarıma dayalı ihtisas alanındaki öncü yatırımlarından biri olacak proje; modern üretim tesisleri, yeni istihdam imkanları ve bölge ekonomisine sağlayacağı katkılarla büyük önem taşıyor.

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