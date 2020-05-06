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Spor

Bolusporlu futbolculara koronavirüs testi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:08:39 -
Bolusporlu futbolculara koronavirüs testi yapıldı

BOLU (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı, oyuncularına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin 12-13-14 Haziran'da başlatılacağını duyurmasının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Çarıkcı, kulüpte oyuncuların odalarında ve sosyal alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarının yapıldığını, futbolcularının tamamının Bolu'ya geldiğini kaydetti.

Oyunculara yönelik olarak tüm tedbirlerin alındığını anlatan Çarıkcı, "Bolu İl Sağlık Müdürlüğünden gelen görevliler tarafından futbolcularımızın hepsine koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testlerin sonuçları henüz çıkmadı." şeklinde konuştu.

Çarıkcı, kendi tesislerinde başlayacakları antrenmanların koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacağını, teknik direktör Fırat Gül'ün federasyona vermiş olduğu program çerçevesinde antrenmanların gerçekleştirileceğini dile getirdi.


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