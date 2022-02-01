Boluspor - Tuzlaspor ne zaman? Eyüpspor - Bursaspor ne zaman oynanacak? 1. Lig 22. hafta maç saatleri:

Süper Lig 24. hafta maçları 4 Şubata Cuma günü İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçlarıyla başlayacak. 1. Lig’de Boluspor - Tuzlaspor ile Eyüpspor - Bursaspor maçları kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. TFF’den yapılan son dakika açıklamasında oluspor - Tuzlaspor ile Eyüpspor - Bursaspor maçlarının oynanacağı tarih açıkladı. Peki Boluspor - Tuzlaspor ne zaman? Eyüpspor - Bursaspor ne zaman oynanacak? İşte 1. Lig 22. hafta Boluspor - Tuzlaspor ne zaman? Eyüpspor - Bursaspor maç saati:

Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman saat kaçta?

1. Lig'in 22. haftasında oynanması gerekirken ertelenen iki maçın yapılacağı tarihler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Boluspor - Tuzlaspor müsabakası 2 Mart Çarşamba günü saat 14.30'da oynanacak. Tuzlaspor, Galatasaray ile yaptığı hazırlık maçında 6-2 galibiyetle sahadan ayrılmıştı.

Eyüpspor - Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta?

23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 12. dakikada önce ertesi güne, ardından da ileri bir tarihe ertelenen Eyüpspor - Bursaspor mücadelesi ise kaldığı dakika ve şartlarda 10 Mart Perşembe günü saat 20.00'de yapılacak" denildi.

1. Lig puan durumu!

1. Lig puan durumuna göre 45 puanla Ümraniyespor liderlik koltuğunda otururken, 45 puanla Ankaragücü ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada Erzurumspor 38, 4. sırada Bandırmaspor 36, 5. sıradaki İstanbulspor’un ise 36 puanı var.