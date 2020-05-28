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Spor

Boluspor, bayram izninin ardından çalışmalara başladı

Boluspor, Ramazan Bayramı nedeni ile verilen iznin ardından tesislerinde hazırlıklara yeniden başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 11:16:32 -
Boluspor, bayram izninin ardından çalışmalara başladı

Boluspor, Ramazan Bayramı nedeni ile verilen iznin ardından tesislerinde hazırlıklara yeniden başladı.


Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karar ile 19 Haziran’da başlaması beklenen TFF 1. Lig’de mücadele eden Boluspor, Karaçayır’da bulunan tesislerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin 15. sırasında 25 puanı bulunan kırmızı - beyazlılar, tam kadro iki grup halinde çalıştı. Teknik Direktör Fırat Gül yönetiminde yapılan antrenman aerobik koşu ile başlarken, idman streching çalışması ile sona erdi.

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