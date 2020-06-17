Boluspor avantajını sürdürmek istiyor

BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fırat Gül, düşme hattıyla aralarında 1 puan bulunduğunu hatırlatarak sezonu istedikleri yerde bitirmeyi umduklarını bildirdi.

Gül, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde, takımın pazar günü sahasında oynayacağı Altınordu maçı için yaptığı antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin herkes için zor geçtiğini dile getiren Gül, "Bizim durumumuz belli. Lig bitmiş değil bizim için. İlk geldiğimizde 4 puanlık bir dezavantajımız vardı. 1 puan öne geçtik. Ciddi bir hava yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu 1 puanlık avantajı ligin sonuna kadar taşıyıp inşallah sezon sonunda ligi istediğimiz yerde bitireceğiz." diye konuştu.

Gül, normalleşme süreciyle liglerin yeniden başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz en başta bireysel antrenmanlar, ardından grup antrenmanları, daha sonra takım olarak antrenman yapmaya başladık. Buna 1-1,5 ay kadar önce başladık. Sonuç itibarıyla futbolcular bu duruma adapte olmuş durumda. Kulübümüz de şu an izole olmuş durumda. Dışarıdan giriş-çıkışlar denetimli ve kontrol altında. Belli aralıklarla 3 kere testten geçtik. Şu an futbolculardan yana bir problem yaşamıyoruz, yaşayacağımızı da düşünmüyoruz. Oyun başladıktan ve top hareket ettikten sonra oyuncular da kendilerini oyunun akışına bırakıyor."

Liglere ara verilmeden önce iyi bir hava yakaladıklarına işaret eden Gül, "Son 7 maçta çok ciddi takımlara ve önemli rakiplerimize karşı 2 galibiyet, 1 beraberlik almıştık. Araya pandemi süreci girince bu durumun bizim için avantajları da dezavantajları da oldu. Sonuç itibarıyla mazerete sığınmamak lazım. Bu herkesin başına geldi." ifadelerini kullandı.