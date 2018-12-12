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Boluspor, Altınordu maçına odaklandı

- Teknik direktör Sait Karafırtınalar:"Altınordu 9 haftadır kaybetmeyen bir takım. İstikrarlı bir takım ama geçen sene onlara 5 gol atan, sahalarında onları o farkla yenen tek takımız. Yine olabilir"

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:46
Boluspor, Altınordu maçına odaklandı


BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, geçen sezon farklı yendikleri Altınordu karşısında bu sezon da kazanabileceklerini ifade etti.

Ligin 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü Bolu Atatürk Stadı'nda Altınordu ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Karafırtınalar, "Bundan sonra önümüzde iki fırsat maçı var. Nasıl daha önce seriler yaptıysak bundan sonraki süreçte de aynısını yapabilecek potansiyelimiz var." dedi.

Karafırtınalar, üst üste kaybettikleri 4 maç olduğunu hatırlatarak, "Ama bunun için sadece oyuncular, teknik heyet veya yönetim, diye bir şey yok. Dış faktörlerin çok önemi var. Çarşamba-pazar maçlar oynuyoruz. Çok ciddi beklenmeyen sakatlıklar yaşadık. Takımın merkezinde oynayan iki oyuncumuz sakatlık yaşadı. İçeride Denizlispor maçında yaşadığımız hakem faciası, Giresun maçında ofsayttan yediğimiz gol var. Gaziantep'e gittiğimizde Melih'in verilmeyen golü var. Dış faktörlerin etkisi büyük. Bizim de bunun içinde hatalarımız var. Her şeyi masaya yatırdık." diye konuştu.

Uğur Akdemir ve Etoundi'nin kadro dışı bırakılmasına da değinen Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"Sezon başından beri o arkadaşlarla çalışıyoruz. Maksimum performansı almaya çalıştık ama son zamanlarda hem maç performansları hem de antrenman performansları düşük olduğu için böyle bir tasarrufa gittik. Mutlaka yerleri doldurulacaktır devre arasında. Altyapıdan şu anda 4 oyuncumuz var. Onun dışında bizimle antrenmanlara çıkan 2 oyuncumuz daha var."

Hafta sonu Altınordu ile yapacakları maçla ilgili de Sait Karafırtınalar, "Her maç zor. Altınordu 9 haftadır kaybetmeyen bir takım. İstikrarlı bir takım ama geçen sene onlara 5 gol atan, sahalarında onları o farkla yenen tek takımız. Yine olabilir. Bu takımın potansiyeli var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Boluspor, ligde ilk yarının son haftasında da Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:46
  1. Altınordu
  2. Boluspor
  3. Sait Karafırtınalar
  4. Spor Toto 1. Lig

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