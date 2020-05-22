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Bolu'nun yüksek kesimlerine mayıs ayında kar yağdı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 16:54:14 -
Bolu'nun yüksek kesimlerine mayıs ayında kar yağdı

BOLU (AA) - Bolu'nun yüksek kesimlerinde, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle kar yağışı etkili oluyor.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının 2 dereceye düştüğü Bolu'nun Aladağlar bölgesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 3 santimetre olduğu, Gölcük Tabiat Parkı ile Kızık Yaylası arasında kalan bölgede seyahat eden vatandaşlar, araçlarını yol kenarına park ederek hatıra fotoğrafı çekti.

Aracını durdurarak kar yağışı altında fotoğraf çeken İsa Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kar yağıyor. Bu mevsimde çok güzel bir manzara. Yaz geldi derken birdenbire kar yağışı geldi." dedi.

Ümit Özçakır da bu mevsimde kar yağışının çok görülmediğini ifade ederek "Bugün çok mükemmel. Biz de köye giderken bu havayı yaşamış olduk. Bolu'da hava sıcaklığı birkaç gündür çok yüksekti. Neredeyse 35 dereceleri görmüştük. Bugün de bakacak olursak kar yağıyor." diye konuştu.


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