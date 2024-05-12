Bolu'da zincirleme trafik kazası!
Bolu’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
D-100 karayolu Kartalkaya sapağında bulunan trafik ışıklarında 3 araç birbirine girdi.
Ankara istikametine seyreden Murat A. idaresindeki cip, Kartalkaya sapağında bulunan trafik ışıklarında durdu. Bu sırada arkasından gelen Feyzi O. yönetimindeki otomobil ve aynı istikamette seyreden Tüzün D. idaresindeki araç çarpıştı.
Üç aracın karıştığı zincirleme kazada iki aracın arasında kalan otomobil kağıt gibi ezildi.
Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi.
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.